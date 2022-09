Kapteeni Shawn Huffilla on toivoton tehtävä patistella Susijengin pelaajia suihkuun, kun kaikki haluavat avata puhelimensa

Ilman Susijengin kapteenin puhelinsääntöjä joukkue lähtisi aina myöhässä hallilta hotellille.

Berliini

Shawn Huff on ollut miesten koripallomaajoukkueen kapteeni siitä lähtien, kun Hanno Möttölä lopetti 2014, mutta uransa viimeisissä EM-kisoissa Huff on saanut tuntea muutostuulen tuiverruksen. Jos kapteeni yrittää ajaa kantansa läpi, vastaan on asettunut humoristinen oppositio, jonka huuto kuuluu: ”Sasu [Salin] kapteeniksi”.

”Tämä on täydellisesti toteutettu valmentajien suunnitelma”, Huff nauroi Suomen joukkueen hotellissa Berliinissä maanantaina.

”Minulla on näennäisesti valta ja kaikki kapina suuntautuu minuun. Pelaajien mielestä olen liikaa valmentaja ja valmentajien mielestä liikaa pelaaja. Tätä on keskijohdon paine. Se tulee molemmissa suunnista”, Huff selvitti.

EM-kisoissa Huff on yrittänyt saada joukkueen pelaajat pelin jälkeen suihkuun ennen puhelimille siirtymistä, mutta yritys on ollut toivoton.

”Idea oli vain, että olisi kiva päästä hallilta pois ajoissa. Että mitä jos hoidetaan se mitä pitää ja ollaan valmiina. Samat viestit ovat siellä myös viisi minuuttia myöhemminkin. En ole ihan vielä saanut sitä perille. Jos kieltäminen ei toimi, viisi minuuttia voidaan antaa armonaikaa”, Huff kertoi.

Huffia 16 vuotta nuorempi Mikael Jantunen, 22, puhkesi nauruun, kun häneltä kysyi kapteenin kännykkäsäännöistä.

”Sanotaanko niin, ettei se ole toiminut. Hän yritti pitkään, ettei yhtään oltaisi puhelimilla ennen suihkua. Nyt puhelimella voi olla, kunhan ei ole viimeisenä valmiina. No, onhan tässä vielä pelejä jäljellä”, Jantunen sanoi.

Huffin mukaan maajoukkueessa kenttäalueelle ei saa mennä puhelimen kanssa. Maaotteluiden puoliajalla hän ei ole koskaan nähnyt pelaajaa puhelimella, mutta kotimaisessa Korisliigassa sitäkin on tapahtunut.

”Se johtuu 20 minuutin puoliajasta [Korisliigassa]. Se menee hengailuksi”, Huff selvitti.

Huff, 38, on maajoukkueen vanhin pelaaja. Hän sanoo havahtuvansa välillä ajattelemaan, että maajoukkueen nuorimmat pelaajat ovat iältään lähempänä hänen poikaansa kuin häntä itseään.

”Kun olin itse nuori ja maajoukkueeseen tuli kolmekymppinen, ajattelin sen olevan ikäloppu. En pysty edes kuvittelemaan, mitä nämä ajattelevat, kun 38-vuotias vetää vielä tässä”, Huff sanoi.

Huff kehuu maajoukkueen nuorta polvea henkisesti kypsäksi ja sanoo oppineensa heiltä esimerkiksi somen käyttöä.

”Tiktok-videoissa minä olen varmaan nykyään ykkönen. Nuoret ovat minulle ikkuna tulevaisuuteen. Nuoret ovat aina trendien viimeisimmän aallon päällä, mutta kaikkeen ei voi mennä mukaan. Olen huomannut, että nuoret ovat valmiimpia kuuntelemaan, jos itsekin kuuntelee heitä ja kysyy heiltä.”

Haastattelun jälkeen hotellin aulassa kaikui Suomen apuvalmentajan Mikko Larkaksen huuto Huffille: ”One more year” eli vuosi vielä.

”Muuten me ei ikinä päästä suihkuun ja hallista pois pelien jälkeen”, Larkas selitti.