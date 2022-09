Kahdeksan kuukautta ilman seuraa ollut Espanjan entinen maajoukkuehyökkääjä Diego Costa tekee paluun Englannin kentille Wolverhamptonin paidassa.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaava Wolverhampton on tehnyt kauden mittaisen sopimuksen hyökkääjä Diego Costan, 33, kanssa. Espanjan entinen maajoukkuehyökkääjä on ollut ilman seuraa siitä lähtien, kun hän jätti brasilialaisen Atlético Mineiron tammikuussa.

Costa on pelannut Espanjan miesten maajoukkueessa 24 ottelua, joissa hän on tehnyt kymmenen maalia. Costa kuului Espanjan vuosien 2014 ja 2018 MM-lopputurnausmiehistöihin. Costa pelasi kaksi maaottelua myös Brasilian paidassa ennen kuin sai luvan edustaa Espanjaa.

Seurajoukkuetasolla Costa on edustanut muun muassa Atletico Madridia ja Chelseaa. Costa teki Chelsealle 120 ottelussaan 59 maalia.

Wolverhamptonilla on ollut tarvetta uudelle hyökkääjälle, sillä tuore hankinta, itävaltalaishyökkääjä Saša Kalajdžić loukkaantui debyyttiottelussaan. Wolverhampton on tehnyt kauden kuudessa ensimmäisessä liigapelissään vain kolme maalia ja on sarjataulukossa sijalla 14.

Diego Costa pelasi edellisen pelinsä joulukuussa 2021.