Espanjan päävalmentaja kuvaili puolivälierävastustaja Susijengin juoksevan ajoittain kuin ”päättömät kanat” kentällä.

Berliini

Suomen miesten koripallomaajoukkue pelaa tiistaina yhden historiansa suurimmista peleistä, kun EM-turnauksen puolivälierässä vastaan asettuu Espanja. Globaaleihin koripallomahteihin kuuluva Espanja on EM-kestomenestyjä (kolme kultaa vuodesta 2009 lähtien, viimeksi mitalitta vuonna 2005), mutta silti espanjalaisleiristä ei kuulu uhoa ennen Suomi-kohtaamista.

”Tähän otteluun valmistautuminen on ollut erityisen vaikeaa. Vastassa on joukkue, joka pelaa epätyypillistä mutta hyvin tehokasta peliä. Erinomaisia heittäjiä ja maailmanluokan tähti”, Espanjan italialainen päävalmentaja Sergio Scariolo mietti ottelun aattona espanjalaislehti Marcan mukaan.

”Ottelusta tulee erittäin vaativa pelaajille. Toivon ja odotan, että meillä on pelissä mukana maksimaalinen kunnioitus [vastustajaa kohtaan] ja maksimaalisesti kovuutta. Sillä jos annat heidän [Suomen] pelata, se on joukkue, joka tekee sinut hulluksi ja pyörälle päästäsi upottamalla kolmosen juostuaan ensin 23 sekuntia [hyökkäysajasta] kuin päättömät kanat. Se on vaikea joukkue, ja katsotaan, olemmeko henkisesti valmiita siihen mitä EM-puolivälierä vaatii.”

Scariolon mainitsema maailmanluokan tähti on tietysti Lauri Markkanen, joka on ilakoinut kisoissa 27,8 pisteen keskiarvolla ja joka heitti neljännesvälierässä Kroatiaa vastaan peräti 43 pistettä.

”Häntä on puolustettava hyvin viisaasti ja tarkasti, jotta aukkoja ei ilmesty muualle. Kyse ei ole niinkään hänen puolustamisestaan, vaan koko [Suomen] joukkueen puolustamisesta, sillä heillä on pilvin pimein heittäjiä, muitakin kuin [Sasu] Salin ja [Petteri] Koponen, jotka ovat aivan tavattoman hyviä heittäjiä.”