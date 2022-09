Kova puolustus auttoi Espanjan edellisessä pelissään voittoon Liettuasta.

Suomen joukkue koripalloilun EM-kisoissa on arvokisatasolla kokematon, mutta puolivälierässä tänään vastaan asettuva Espanja on vielä kokemattomampi. Suomi odottaa, että Espanja yrittää sekoittaa Suomen pelin puolustusmuotoja vaihtelemalla.

”Heillä on aggressiivinen puolustus ja käytössään näiden kisojen joukkueista ylivoimaisesti eniten erilaisia puolustuksia. He käyttävät myös erilaisia palloscreenin puolustuksia”, Suomen apuvalmentaja Hanno Möttölä kertoi.

Espanja on EM-kisoissa pelannut kahta erilaista paikkavartiointia sekä mies- ja paikkapuolustuksen yhdistelmää box and onea. Kova puolustus auttoi Espanjan edellisessä pelissään voittoon Liettuasta.

”Meitä vastaan paikan pelaaminen on vaikeampaa kuin Liettuaa vastaan, koska Liettualla oli yleensä kentällä ainakin yksi iso mies, joka ei heitä kolmosia. Me valmistaudumme pelaamaan omaa peliämme, on aivan turha mennä kikkailuun ja käyttää harjoitusaikaa miettien, että mitä jos he tekevät näin tai noin”, Möttölä sanoi.

Suomi hakee historiansa ensimmäistä välieräpaikkaa, mutta Espanja on 2000-luvun ajan kuulunut maailman koripalloilun kärkimaihin.

Espanjan maajoukkue käy kuitenkin läpi sukupolvenvaihdosta. Tällä vuosituhannella Espanja on kauhonut miesten EM-kisoista kahdeksan mitalia, joiden joukossa mestaruudet 2009, 2011 ja 2015.

MM-kullan Espanja voitti 2006 ja 2019 sekä olympiahopean 2008 ja 2012. Kansainvälisen koripalloliiton maailmanrankingissa Espanja on toisena, mutta edellä luetellut saavutukset ovat Espanjan kultaisen sukupolven aikaansaannoksia.

Siitä on jäljellä tämänvuotisissa EM-kisoissa enää 37-vuotias laitapelaaja Rudy Fernandez. Espanjan riveissä on peräti yhdeksän EM-kisojen ensikertalaista eli yksi enemmän kuin Suomella.

Espanjan murrosvaihetta kuvaa se, että maan koripalloliitto taipui rekrytoimaan joukkueen pelinjohtajaksi NBA:n marginaalista Eurooppaan huuhtoutuneen amerikkalaistaustaisen Lorenzo Brownin.

Suomen ja Espanjan välinen puolivälierä alkaa Berliinissä kello 18.15. Ottelun voittaja etenee välieriin ja kohtaa perjantaina Saksan ja Kreikan välisen kamppailun voittajan.