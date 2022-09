Suomen ja Espanjan kohtaaminen EM-kisojen puolivälierissä on tilastojen valossa erittäin tasainen.

Lauri Markkanen on ollut EM-kisojen suurimpia tähtiä.

Suomen miesten koripallomaajoukkue yrittää tehdä historiaa tänään ja edetä ensimmäisen kerran välieriin EM-kisoissa. Susijengi kohtaa puolivälierissä moninkertaisen maailman ja Euroopan mestarin Espanjan kello 18.15 alkavassa ottelussa.

Maailmanlistalla toisena oleva Espanja on kisoissa nuorella joukkueella, jossa on peräti yhdeksän EM-kisojen ensikertalaista. Joukkue hävisi alkulohkossa vain yhden ottelun, kun Belgia järjesti yllätyksen.

Puolivälierä on ennakkoasetelmaltaan hyvin tasainen, ja kummallakin joukkueella on omat vahvuutensa.

Espanja on tehnyt keskimäärin 88,8 pistettä ottelua kohti, Suomi 87,7. Espanja on ollut tarkempi pelitilanneheitoissa prosentein 47–45,8, mutta Suomi on parempi kolmen pisteen heitoissa.

Susijengin tärkeimpiin aseisiin kuuluvat kolmoset ovat uponneet 39,1 prosentin tarkkuudella, kun Espanjalla prosentti on 32,2. Suomi on turnausta jatkavista joukkueista kaikkein tarkin kolmen pisteen kaaren takaa. Suomi on lisäksi heittänyt kaikista joukkueista eniten kolmosia.

Vapaaheittojen tarkkuus on niin ikään Suomen puolella Espanjaa vastaan lukemin 89,2–78,0. Suomi on – paljolti Lauri Markkasen ansiosta – vapaaheittotilastossa turnauksen paras joukkue.

Suomi on upottanut 93 vapaaheitosta 83, kun Espanjalla on onnistumisia 92 yhteensä 118 yrityksestä.

Susijengillä on kaikki syyt uskoa menestykseen, sillä joukkueen riveistä löytyy turnauksen ehdottomiin tähtiin kuuluva Markkanen.

Markkanen on turnauksen kolmanneksi tehokkain pelaaja tehtyään kuudessa ottelussa keskimäärin huimat 27,8 pistettä. Edellä ovat vain Kreikan Giannis Antetokounmpo (29,0) ja Slovenian Luka Dončić.

Espanjan tehokkain on ollut NBA-pelaaja Willy Hernangómez. New Orleans Pelicansin sentteri on kuitenkin tehnyt Markkaseen verrattuna vaatimattomat 16,3 pistettä ottelua kohti.

Toiseksi tehokkain Espanjan joukkueessa on yhdysvaltalainen takamies Lorenzo Brown, jolle annettiin Espanjan kansalaisuus ennen kisoja. Brown on tehnyt keskimäärin 14 pistettä ottelua kohti.

Suomesta parasta tukea Markkaselle on antanut takamies Sasu Salin, joka on tehnyt keskimäärin 12,2 pistettä ottelua kohti. Salinilla on takana kolme yli 17 pisteen ottelua ja kolme alle 7 pisteen ottelua. Paljon ratkeaa siihen, kumpaan kategoriaan tänään tulee lisäys.

Kolmanneksi tehokkaimmat joukkueissa ovat Suomella takamies Edon Maxhuni ja Espanjalla NBA:ssa pieneen rooliin ajautunut Juancho Hernangómez.

Espanjan vahvuus on EM-turnauksessa ollut tiukka puolustus. Joukkuetta vastaan on tehty yhteensä 462 pistettä, eli keskimäärin 77 pistettä ottelua kohti.

Suomea vastaan on tehty 489 pistettä, eli keskimäärin 81,5 ottelua kohti. Ilman Israel-pelin jatkoaikaa lukemat ovat 479 ja 79,8.