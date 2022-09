Kahtena edellisenä keväänä salibandyn miesten F-liigan pudotuspelien ulkopuolelle jääneen Eräviikinkien kaudesta on lupa odottaa sekä haastavaa että mielenkiintoista.

Haastavaa siksi, että pudotuspelisarjan viimeksi hopeakeväänään 2017 voittanut joukkue ei näytä paperilla edelliskauden veroiselta.

Ja mielenkiintoista siksi, että Eräviikingeissä kasvaa joukko 2000-luvun alkuvuosina syntyneitä ja ikäluokkiensa huippuyksilöitä ja tulevaisuuden potentiaalisia sankareita.

Heidän aikansa ei kuitenkaan ole vielä.

”Pakkohan tässä on tehdä pitkällä tähtäimellä hommia varsinkin kun ikärakenne on meillä mikä on”, päävalmentaja Tomi Rastas kertoo.

Kaksi peräkkäistä yhdeksättä sijaa ovat saaneet Vantaalla kotipelinsä pelaavaa helsinkiläisseuraa katsomaan toimintaansa kriittisin silmin ja ison kuvan kautta.

Eräviikinkien liigajoukkueiden johtaja Olli Lähdesmäki kertoo seuran valinneen strategiakseen omien, seuran junioreiksi profiloituneiden lahjakkuuksien sisäänajon.

”Rupeamme rakentamaan siitä joukkueen uutta ydintä ja uskomme, että se pystyy taistelemaan kirkkaimmista mitaleista 3–5 vuoden päästä”, hän sanoo.

Siksi seura ei linjaa erityistä sijoitustavoitetta torstaina alkavalle kaudelle, joka tuo liigadebyytin monelle nuorelle pelaajalle. Katse on kauempana.

”Se vaatii aikaa ja malttia, mitä seuran, joukkueen ja kaikkien siinä lähellä olevien on ymmärrettävä pitää. Junioritasolta liigavauhtiin hyppääminen ja voittaminen vaativat aikaa”, Lähdesmäki sanoo.

Eräviikinkien Oliver Sillanpäältä on lupa odottaa kovia suorituksia tulevilla F-liigan kausilla. Kuva marraskuulta 2021 ottelusta Classicia vastaan.

Rastas kertoo nuoren joukkueen yllä leijuvasta ekstrajännityksestä ennen kauden avaavaa TPS-ottelua. Eräviikinkien ryhmässä on 14 juniori-ikäistä pelaajaa.

Sukupolvenvaihdos on jopa hieman ennakoitua rajumpi. Rastaan mukaan muutoksen ei ollut tarkoitus olla aivan niin raju kuin siitä tuli.

”Mutta kun Lauri Kapanen ja Mika Moilanen päättivät lopettaa, emme myöskään ole etsineet aktiivisesti pelaajia tilalle. Päädyimme aika nopeasti siihen, että annamme rohkeasti vastuuta nuorille pelaajillemme ja pyrimme ajamaan heitä sisään.”

Valmentaja kehuu suojattiensa esiintyneen harjoituspeleissä ennakkoluulottomasti. Hän uskoo joukkueen mahdollisuuksiin tapella pudotuspelipaikasta jo tällä kaudella.

”Pelaajarinkimme on ehkä aavistuksen pienempi aikaisempiin vuosiin nähden. Taustalla on se, että haluamme yksittäisen pelaajan saavan enemmän omistajuutta joukkueesta ja tuloksesta, josta vastuu on jokaisella joukkueen jäsenellä”, Lähdesmäki kertoo.

Tausta Korona toi haasteita Eräviikingeissä myös markkinointijohtajana työskentelevä Olli Lähdesmäki kertoo viime vuosien olleen erityisen haastavia koronaviruksen vuoksi. Jatkuvasti tulleet muutokset vaikeuttivat toimintaa ja lisäsivät työmäärää. Pelipäivät vaihtuivat, ja yleisöä sai välillä ottaa rajoitusten kanssa ja välillä ei. Lähdesmäki kokee yhteydenpidon olleen haastavaa ihmisiin, jotka käyvät peleissä harvakseltaan. Keskimääräinen urheilukuluttaja on hänen mukaansa nykyisin aiempaa valikoivampi ainakin pääkaupunkiseudulla. ”Ei välttämättä olla enää niin monessa mukana kuin aikaisemmin. Ja kun katsomoihin ei ole päässyt kahden vuoden aikana, niin sinä aikana syntyneiden uusien rutiinien muuttaminen on iso haaste”, hän jatkaa.

Eräviikinkien pojat voittivat viime kaudella 21-vuotiaiden Suomen mestaruuden ja 18-vuotiaiden SM-pronssia. Osa pelaajista on pelannut jo vuosia miesten pääsarjaa.

”Esimerkiksi meidän ykköskentän Joakim Lund ja Oliver Sillanpää ovat jo pystyneet näyttämään kyntensä liigatasolla”, Rastas sanoo.

Hyviä ikäluokkia löytyy myös nuoremmista junioreista, mikä on osaltaan turvaamassa seuran tulevaisuutta. Rastas kuitenkin muistuttaa, ettei kehitys ole itsestäänselvää.

”Töitä pitää tehdä paljon, että saamme pelaajat pysymään seurassa ja että he kehittyvät potentiaalinsa mukaan.”

Liigahistorian menestyneimmän seuran SSV:n ja laatupelaajia kasvattaneen Erän fuusio ei ole aiemmin onnistunut pitämään riveissään menestysikäluokkiensa kasvatteja. Rastas kertoo esimerkiksi ”ysiseiskojen” ja ”ysikasien” siirtyneen aikanaan muualle.

”Siinä oli ehkä semmoista alkukipuilua sen fuusion kanssa. Meillä oli tosi kova joukkue edustuksessa, ja pelaajat ehkä vähän karsastivat sitä. Ajattelivat varmaan, että ei ole linkkiä tai mahdollisuutta päästä edustusjoukkueeseen, joka oli niin kova siinä edessä.”

Seuran naisten joukkue saavutti viime kaudella SM-pronssia. Eräviikinkien naisten kausi alkaa lauantaina Tampereella Kooveen vieraana.

”Joukkue on ehkä perinteiseen tapaan valitettavan paljon uusiutunut”, Lähdesmäki kertoo.

Esimerkiksi vielä viime kaudeksi mukaan tullut ykkösmaalivahti Laura Loisa jäi alkuperäisen suunnitelman mukaan sivuun ja tähtihyökkääjä Sofia Mittentag muutti uusien haasteiden edessä Västeråsiin Rönnby IBK:n riveihin.

”Tuon kaliiberin pelaajia ei ihan hirveästi ole. Silloin se tarkoittaa, että korvaaminen tapahtuu jotenkin muuten kuin yksi yhteen. Joukkueeseen on etsitty motivoituneita ja tavoitteellisia pelaajia, jotka haluavat urallaan eteenpäin”, Lähdesmäki sanoo.

Miesten F-liigan ottelu Eräviikingit–TPS torstaina 15.9. kello 18.30 Vantaan Energia-areenalla. Maksullinen Ruutu-palvelu näyttää ottelun suorana.

