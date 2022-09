HIFK:n liigajoukkueen myynti- ja markkinointipäällikkö Raakel Koittolalla on näkemys, joka ei ole ollut viime vuosina urheilubisneksessä muotia. Hän kertoo sen heti alkajaisiksi.

”Voit laittaa siihen ihan, että ’Raakel jyrähtää’ tämän sanoessaan”, hän aloittaa.

”Jengi valittaa, että sponsoroinnin ei pitäisi olla mitään laitamainoksia. En ole ikinä ymmärtänyt tällaista puhetta.”

Koittolan mukaan sponsoroinnin yksi isoimmista tämän hetken trendeistä on brändin vahvistaminen, ja brändiä vahvistetaan siten, että ollaan esimerkiksi näkyvissä siellä, missä näkyvyydellä on merkitystä.

Siksi yrityksille on tärkeää näkyä urheilu- ja kulttuuritapahtumissa ja osoittaa siten omille kohderyhmilleen tukevansa heidän tärkeinä pitämiään asioita.

Laitamainos kaukalossa tai logo seuran pelipaidassa ovat yksinkertaista ja tehokasta viestintää.

Se on Koittolan mukaan yrityksille vähintään yhtä merkityksellistä kuin markkinointi sosiaalisessa mediassa tai Googlen kautta. Nämä kaikki tukevat toisiaan.

”Laitamainos on ihana asia. Fanit arvostavat, kun näkevät, että yritys haluaa olla meidän puolellamme ja kulkea samaa matkaa”, Koittola kiteyttää.

Koittola kertoo, että HIFK myi laitamainokset tälle kaudelle ennätysajassa, mutta hänellä on asiaan laajempikin näkökulma kuin yksi helsinkiläinen jääkiekkoseura.

Koittola on Sponsorointi ja tapahtumat -yhdistyksen tuore puheenjohtaja ja on kuullut, että yritysmyynti on vetänyt hyvin monissa seuroissa, lajiliitoissa ja kulttuuritapahtumissa.

Yksi syy tähän on kaksi vuotta kestäneiden koronarajoitusten päättyminen. Vaikka talouden kasvuluvut ovat synkkiä, ihmiset käyttävät rahaa elämyksiin ja yritykset haluavat näkyä niissä, Koittola uskoo.

Lisäksi tapahtuma-ala on joutunut luomaan osin itsensä uudelleen, sillä koronarajoitusten aikana alalta katosi työpaikkoja ja tekijöitä.

”Kun alalla on ollut iso kriisi, uskon, että kaikki superammattilaiset osaavat ja haluavat tehdä työnsä nyt vielä aiempaa näkyvämmin. Kasvua tulee melkein automaattisesti, sillä tilausta on.”

” ”Olen tottunut Pohjanmaalla sellaiseen henkeen, että kaikki on vähän komeampaa ja parempaa. Me kestetään, antaa tulla vaan!”

Koittolan tie Helsingin IFK:n myyntitykiksi sekä sponsoroinnin ja tapahtuma-alan edunvalvojaksi on ollut erilainen, sillä hän tähtäsi teologin uralle.

Nurmosta, Etelä-Pohjanmaan ytimestä kotoisin oleva Koittola valmistui Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tutkijalinjalta ja käsitteli gradussaan uskonnon ja politiikan suhdetta Yhdysvaltain kristillisen oikeiston kautta.

”Olin urasuunnitelmieni kanssa tosi pitkällä, kunnes tajusin, että en pysty elämään viittä vuotta kopissa ja tulemaan sitten ulos valmiin teoksen kanssa. En pysty olemaan itsekseni hiljaa niin kauan.”

Valmistumisensa jälkeen Koittola työskenteli eduskunnassa ja sen jälkeen mediamyyjänä sekä rekrytointifirman myyjänä.

”Huomasin olevani myyjänä ihan hyvä ja että myynnillä on mahdollisuus muuttaa maailmaa.”

Sitten hän soitti HIFK:n Veikkausliiga-joukkueen silloiselle toimitusjohtajalle René Östermanille ja kertoi haluavansa tulla seuraan töihin.

Österman naurahti ja antoi tehtäväksi seuran vuosikirjan myynnin.

”Se oli raakaa duunia”, Koittola sanoo ja korostaa, että ei ole ”pakottajamyyjä”.

”Se ei ole myyntiä lainkaan. Tärkeintä itselleni on rakentaa pitkäaikaisia yhteistöitä ja palvella molempia sopimuksen osapuolia.”

Jalkapallon jälkeen Koittola oli myymässä rallia ja rakentamassa AKK Motorsportin junioriohjelmaa, mutta hän palasi IFK:hon jääkiekkopuolelle, kun tilaisuus tuli.

Nyt hän on työskennellyt lätkän parissa jo neljä vuotta.

Raakel Koittolan mielestä yksi kauden parhaista hetkistä on, kun jäähallin ovat avataan ensimmäistä kertaa ja yleisö virtaa halliin.

Mutta miksi teologi ja Nurmon Jymyn entinen pesistyttö valitsi alunperin HIFK:n?

Koittola arvioi, että pohjalaisessa ja stadilaisessa asenteessa ja identiteetissä on aika paljon yhteistä ja tuttua.

”Olen tottunut Pohjanmaalla sellaiseen henkeen, että kaikki on vähän komeampaa ja parempaa. Me kestetään, antaa tulla vaan! Me tiedämme, että heat always comes”, Koittola hykertelee.

Hän vertaa IFK:ta joukkueen profiilipuolustajaan Ilari Melartiin.

”Mennään täysillä ja ollaan kovia mutta silti tyylikkäitä.”

Koittolan mieltä lämmittävät HIFK:n arvot.

Seura kokoaa ihmiset yhteen, ja jokainen saa olla jääkiekko-ottelun katsomossa oma itsensä riippumatta uskonnollisesta taustasta, seksuaalisuudesta, elämäntilanteesta tai historiasta.

Itse Koittola ei ole uskonnollinen, mutta opintojen kautta löytyy uskonnollisuuteen selkeä yhteys.

”On kiehtovaa, että urheiluseurassa yhteisöllisyyden viesti on samantyyppinen kuin mitä voi löytää uskonnollisuudesta. Voit antaa tarkoitusta toisen elämään ja luoda toisille jotain, mihin he voivat kokoontua oman yhteisönsä kanssa. Meillä IFK:ssa jokaiselle on paikka seurassa.”

” ”Vipit on myyty, kaikki on myyty. Ihmiset haluavat tulla peleihin.”

Yksi kauden Koittolalle parhaista hetkistä on jo takana eli se, kun jäähallin ovet avataan kauden ensimmäiseen Liiga-otteluun ja ulkona jonottaneet ihmiset pääsevät sisään. Hetki on maaginen.

”Kun tiedät, mitä kauden alkaminen merkitsee heille ja meille. Miten paljon se antaa toivoa. On jotain mitä odottaa, on tulevaisuus ja on visio siitä, että jotain hyvää on tulossa.”

Tämä ja yhteisöllisyys ovat ne viestit, joita Koittola haluaa kollegoidensa kanssa myydä HIFK:n yhteistyökumppaneille. Ja kauppa käy.

”Vipit on myyty, kaikki on myyty. Ihmiset haluavat tulla peleihin.”

Sponsorimarkkina voi muutenkin jopa yllättävän hyvin. Syksy on ollut kasvun aikaa, ja kasvun odotetaan jatkuvan myös ensi vuonna, ellei Suomen taloustilanne kyykkää pahasti.

Monet lajiliitot ja seurat ovat saaneet tänä vuonna uusia sponsoreita ja vanhat ovat pysyneet. Ja kokonaan uusia isoja yrityksiä on ryhtynyt käyttämään sponsorointia markkinointitoimissaan.

”Tässä maailmassa ei tietenkään tiedä, mitä on nurkan takana, mutta nyt tilanne on positiivinen joka suuntaan. Toivottavasti trendi jatkuu.”

