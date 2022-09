HJK:n päävalmentaja Koskela ja luottopelaaja Raitala tietävät joutuvansa torstaina maailmanluokan joukkuetta vastaan, mutta HJK:n on uskallettava pelata haluamallaan tavalla AS Romaa vastaan.

Rooma

HJK:n päävalmentaja Toni Koskela, 39, oli kuullut keskiviikkopäivällä valmentajakollegansa, AS Roman José Mourinhon, 59, kehuista Klubin pelin organisoinnille. Suomalaisvalmentaja saa harvemmin kuulla moisia kehuja valmentajamaailman huipulta.

”Totta kai se imartelee. Kyseessä on valmentajalegenda. Yli 20 vuotta huipulla. Tämä on sellainen bisnes, että ei kannata kuunnella, mitä ympärillä puhutaan. Kannattaa keskittyä arjen työhön ja pitää siinä pääfokus”, Koskela sanoi keskiviikkoillan kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa.

Sivumennen sanottuna HJK:n lehdistötilaisuus ei pahemmin paikallisia toimittajia kiinnostanut paria poikkeusta lukuun ottamatta. Se kertoo siitä, miten epäkiinnostava joukkue HJK on italialaismedian silmissä.

HJK:n pelaajille ja valmennukselle sen sijaan torstain Eurooppa-liigan toinen lohko-ottelua Roomaa vastaan on jotain ainutlaatuista, ja syksyn kohokohtia.

”Olen valmentajana nuori, oman polkuni alussa. Totta kai tämä on merkittävä peli, ja mieletön paikka päästä mittaamaan tasoamme”, Koskela sanoi.

”Meidän pitää unelmoida isosti. Vaikka me olemme vieraissa, ihan samalla tavalla meidän pitää uskaltaa niitä asioita, joita me muutenkin haluamme tehdä otteluissa. Helppoa siitä ei ole.”

Keskiviikkoillan lehdistötilaisuudessa Koskelan mukana oli puolustuslinjan avainpelaaja Jukka Raitala. Hänen mukaansa torstaina pitää varautua kaikkeen mahdolliseen.

Jukka Raitalan mukaan torstain ottelu menee hänen uransa kautta aikain otteluissa kärkiviisikkoon.

”Vastassa on maailmanluokan joukkue, joka pelaa päivästä toiseen maailman kärkitasolla olevia vastustajia vastaan”, Raitala sanoi.

”Kuulemme tupa on täynnä. AS Roma saa vahvan kotiyleisön taakseen. Siinä on hyvä alku siihen, mitä on odotettavissa.”

Stadio Olimpico on tosiaan loppuunmyyty torstaina. Kahdensadan HJK-kannattajan lisäksi paikalla on lähes 60 000 muuta katsojaa.

”Me lähdemme hyvällä fiiliksellä otteluun. Asetelma on selvä. AS Roma on ylivoimainen ennakkosuosikki. Se sopii meille. Meillä on hyvä itseluottamus Betis-ottelusta”, Raitala sanoi.

”Se on tärkeätä, että emme pelkää. Otamme vastaan sen, mitä tulee.”

Koskelan ja Raitalan mukaan torstain pelissä on uskallettava ja vältettävä pelkoa.

Viime viikolla Betis-ottelussa HJK:lle sattui joitakin kohtalokkaita virheitä, joista pari johti Betisin maaleihin, kun espanjalaisjoukkue voitti HJK:n Töölössä maalein 2–0.

Koskelan mukaan tällä tasolla eli Eurooppa-liigassa jokainen virhe on vaarallinen.

”Huomenna olemme vieraissa. Maailmassa on kourallinen joukkueita, jotka voivat ajatella pelaavansa vieraissa samalla tavalla kuin kotona. Pitää miettiä, miten joukkueen rakenteella voimme välttää virheitä”, Koskela sanoi.

”Helpommin sanottu kuin tehty. Varmasti jokunen virhe tulee huomennakin. Ne hetket pitää selvittää niin hyvin kuin mahdollista. Futikseen kuuluu virheet.”

HJK:n pelaajat venyttelivät ja verryttelivät ennen keskiviikkoillan viimeistelyharjoitusta Rooman Stadio Olimpicolla. Oikealla Jukka Raitala.

Koskelan mukaan torstain otteluun ei vaikuta se, pelaako Roma neljän tai viiden pelaajan puolustuslinjalla. Hänen mukaansa Roma haluaa joka tapauksessa saada isoja tiloja hyödynnettäväksi hyökkääjilleen, joilla on laatua ratkaista peli.

”Roma haluaa varmasti tuottaa alkusokin. Prässiä tulee joka paikasta. Joku tulee aina kohti palloa. Suurin uhka tulee niissä tilanteissa, kun on isoja tiloja hyödynnettävänä hyökkäyskolmikolla.”

Jukka Raitalan mukaan HJK:n kokeneimmilla pelaajilla on paljon vastuuta torstaina.

”Meidän pitää ottaa ohjat käsiin ja tuoda rauhallisuutta. Ehdottomasti kokeneempien pelaajien tehtävänä on ottaa vastuuta.”