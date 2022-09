Main ContentPlaceholder

Lionel Messillä historiallinen ilta Mestarien liigassa – rikkoi kaksi ennätystä, sai halauksen lapsilta ja kentälle juosseelta katsojalta

Argentiinalainen supertähti on tehnyt Mestarien liigassa maalin peräti 39 eri seuran verkkoon. Hän on ainoa pelaaja, joka on onnistunut maalinteossa 18 peräkkäisellä kaudella.

Pelaajien kanssa kentälle tulleet nuoret saattajat halasivat PSG:n Lionel Messiä ja Kylian Kylian Mbappéa (oik.) ennen ottelua.