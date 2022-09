Federer kertoi, että hänen viimeinen kilpailunsa on ensi viikolla pelattava Laver Cup. Hän voitti urallaan muun muassa 20 grand slam -titteliä.

Sveitsiläinen Roger Federer, yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä tennispelaajista, ilmoitti torstaina lopettavansa uransa tähän kauteen.

Federer, 41, kertoi sosiaalisessa mediassa, että hänen viimeinen kilpailunsa on ensi viikolla Lontoossa pelattava Laver Cup.

”Kuten moni tietää, kolmen viime vuoden aikana minulla on ollut haasteita loukkaantumisten ja leikkausten muodossa. Olen tehnyt lujasti töitä palatakseni täyteen kilpailukuntoon. Mutta tiedän myös kehoni kapasiteetin ja rajat, ja niiden viesti on ollut selvä. Olen 41-vuotias ja pelannut yli 1 500 ottelua 24 vuoden aikana. Tennis on kohdellut minua anteliaammin kuin koskaan saatoin unelmoida. Nyt minun täytyy tiedostaa, koska on aika lopettaa kilpailu-urani”, Federer perusteli päätöstään.

Federer luonnehti lopettamispäätöstään katkeransuloiseksi.

”Jään kaipaamaan kaikkea mitä kiertue on minulle antanut. Mutta samaan aikaan on paljon juhlittavaa. Pidän itseäni yhtenä maailman onnekkaimmista ihmisistä. Minulla on ollut erityinen lahjakkuus pelata tennistä, ja tein sitä tasolla, jota en voinut kuvitella, ja paljon kauemmin kuin ajattelin olevan mahdollista”, Federer sanoi Twitterissä.

Federer voitti urallaan 20 grand slam -mestaruutta. Niistä kahdeksan tuli Wimbledonissa, kuusi Australiassa, viisi US Openissa ja yksi Ranskassa.

Ammattilaiseksi Federer siirtyi vuonna 1998, ja hän voitti urallaan kaikkiaan 103 turnausta. Hän oli maailmanlistan ykkösenä viiden eri kauden lopussa ja kaikkiaan 310 viikkoa.

Palkintorahaa Federer tienasi uransa aikana runsaat 130 miljoonaa dollaria.

Federerillä ja hänen vaimollaan Mirka Vavrinecilla on neljä lasta, kaksostytöt ja kaksospojat.