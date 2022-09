HJK:n kannattajilla oli realismia, mutta samalla paljon toiveikkuutta ennen huippuottelua – ”Roma on ihan sekaisin, joten kyllä me siihen varmaan iskemme”

HJK:n kannattajia oli saapumassa illan Eurooppa-liigan otteluun Roomassa yhteensä parisataa. Kannattajien mukaan Roma-ottelu on iso kokemus, ja kotiin viemiseksi toivotaan yllätyspisteitä.

HJK:n toiseen Eurooppa-liigan otteluun ja ensimmäiseen vierasotteluun Roomassa oli matkannut 200 HJK:n kannattajaa. Rooman poliisi oli organisoinut kannattajien turvallisuuden takaamiseksi bussikuljetuksen keskustan puistosta, jonne HJK:n kannattajia kerääntyi myöhään iltapäivällä. HS haastatteli HJK-kannattajia heidän odotuksistaan ja toiveistaan illan otteluun.

Harri ja Miko Pättikangas.

Harri Pättikangas, 59

”Olen kannattanut HJK:ta muutamia vuosia. Olen seurannut jalkapalloa todella pitkään. En ole käynyt aiemmin HJK:n peleissä ulkomailla, mutta muuten olen kyllä käynyt jalkapallo-otteluissa ulkomailla.”

”Tämä Rooma-ottelu on aika mielenkiintoinen kokemus minulle, koska vuosi sitten olimme katsomassa samalla stadionilla pari peliä. On kiva nähdä, miten käy tällä kertaa. Saako Roman valmentaja punaisen kortin tänä iltana, kuten sai viime vuonna.”

”Odotan aika tasaista vääntöä, vaikka periaatteessa Roma on ennakkosuosikki. Silti odotan tasaista vääntöä. Voitto olisi aivan mieletön yllätys, mutta tasapeli on mielestäni mahdollinen tulos.”

”HJK on laajentanut täksi kaudeksi riittävästi joukkuetta. Vaikka on loukkaantumisia ja peliruuhka, ei joukkueen taso ole pudonnut hirveän kauas maksimitasosta.”

Miko Pättikangas, 16

”Olen kannattanut HJK:ta rennommin ihan pienestä pitäen, mutta aktiivisemmin olen ruvennut kiertämään kotimaan vierasotteluissa parina viime vuotena. Tämä on ensimmäinen kerta, kun olen vieraspelissä ulkomailla.”

”Rooma-ottelu on älyttömän iso kokemus. Olin kahdeksanvuotias, kun HJK oli edellisen kerran Eurooppa-liigassa. En siitä oikein mitään muista. Kun HJK vääntää maailman huippuja vastaan näin isolla areenalla, se on minulle tosi mahtava kokemus.”

”Roma on kova joukkue. Veikkaan, että ottelusta tulee HJK:lle aika lailla puolustusvääntöä. Klubi lähtee kentälle ja antaa kaikkensa. Ehkä sieltä voi tulla vaikka 1–1-tulos. Yhden pisteen saaminen mukaan olisi unelmatulos. Kova nippu on tulossa vastaan.”

”HJK on saanut ladattua paukut oikeaan aikaan. HJK on saanut rakennettua viime kauden päälle ja tuonut uusia pelaajia sisään ja vanhat pelaajat ovat kehittyneet. Joukkueen kuntohuippu on ajoitettu oikeaan aikaan. Alkukausi lähti hitaasti liikkeelle. Nyt on saatu oikeaan aikaan tulosta. Koskelan [HJK:n päävalmentaja] taktiikat ovat alkaneet toimia.”

Aleksi Tanttu.

Aleksi Tanttu, 28

”Olen käynyt aktiivisesti HJK:n otteluissa viidentoista vuoden ajan. Olen käynyt aiemmin muutaman kerran HJK:n vieraspeleissä ulkomailla. Latviassa tuli käytyä kesällä. Torinossa tuli käytyä silloin 2014 lohkopelissä.”

”Tämän illan ottelu on tosi iso peli, jossa on paljon katsojia. Nämä ovat niitä herkkupaloja, joita karsinnoissa on toivottu, että pääsisimme lohkopeleihin, joissa tulisi kovia vastuksia. Tämä on hieno peli.”

”Olen toiveikas, että Klubi panee Roman tiukille tänään.”

”HJK:n materiaali tällä kaudella on sellainen, että joukkueessa on periaatteessa kaksi joukkueellista pelaajia. Nyt kun loukkaantumisia on saatu pois alta, löytyy joukkueesta laatua, että pärjäämme Euroopan tasolla.”

Henri Laine.

Henri Laine, 29

”Olen kannattanut aktiivisemmin vuodesta 2010 lähtien. Olen käynyt ulkomailla vieraspeleissä vuodesta 2014 lähtien.”

”Eurooppa-liigaan pääsemistä on odotettu, ja tällaiset ottelut ovat kiva bonus. Henkilökohtaisesti tämä on mukava lomareissun kaltainen matka, jossa saa kylkeen oman jengin pelin. Ei minulla hirveästi ole odotuksia pelin suhteen, kun tähän asti on päästy.”

”Toivon, että HJK:n peli-ilme on yhtä hyvä kuin Betisiä vastaan. Kun sitä ottelua katsoi sopivasti HJK-lasien läpi, olisi tasapeli ollut mahdollinen. Sitä varmaan tänään suurissa toiveissa haetaan.”

”HJK:lla on pelaajamateriaali varsin laaja tällä kaudella ja huippukunto on osunut sopivaan kohtaan. Peli näytti ihan hirveältä vielä heinäkuussa. Siitä on menty paljon ylöspäin. Lucas Lingmanin tulo toi paljon ryhtiä keskikentälle. Olen yllättänyt, että HJK pääsi tänä vuonna näin pitkälle. Ei näyttänyt siltä alkukaudesta laisinkaan.”

Esko Leinonen.

Esko Leinonen, 65

”Olen kannattanut HJK:ta 10–20 vuotta vähän epäsäännöllisesti. En ole aiemmin käynyt ulkomailla vierasottelussa. Onhan tämä kokemuksena ilman muuta ykkönen tähän mennessä.”

”Jos Klubi pystyy hyvään peliin kuin kotimatsissa Betisiä vastaan, tasuri olisi mielestäni hyvä tulos.”

”HJK:lla ei ole niin hyvin mennyt liiga niin nappiin. Luulen, että HJK:lla on ollut tällä kaudella motivaatiota enemmän näissä kansainvälisissä peleissä. Taitoahan joukkueessa on.”

Mikko ”Hagish” Haglund.

Mikko ”Hagish” Haglund, 43

”Olen kannattanut HJK:ta koko ikäni. Ulkomailla olen käynyt HJK:n vieraspeleissä yli 30 kertaa.”

”Tämä Roma-ottelu on yksi isoimmista otteluista ihan vain kohteenkin takia. Pelillisesti, no, katsotaan, mitä tapahtuu. Kaikki ovat sanoneet, että Roma on ihan sekaisin, joten kyllä me siihen varmaan iskemme.”

”HJK pelaa Eurooppa-liigassa, koska meillä on niin jumalattoman iso pelaajarinki. Se on näkynyt alkukaudesta, että sitä on pyöritetty. Se on koko ajan tähdännyt näihin peleihin. Se on ollut tietoinen riski, että on menty isolla ringillä.”