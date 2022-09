Mestaruuden voittaneen Helsingin Suunnistajien valmentaja on jättänyt valituksen SM-kisan tulosten mitätöinnistä. Suunnistusliitto myöntää, että sen asettamat valvojat epäonnistuivat tehtävässään.

Helsingin Suunnistajat (HS) on yksi suomalaisen viestisuunnistuksen huippuseuroista, mutta tämä kausi on ollut sille tällä saralla raskas ja epäonninen.

Kesäkuussa Mynämäen Jukolan viestissä HS:n suoritus hylättiin. Syynä oli oma moka, leimaaminen väärällä rastilla.

Viime sunnuntaina HS luuli voittaneensa viestin Suomen mestaruuden Hämeenlinnassa. Toisin kävi. Seuraavana päivänä Suunnistusliitto ilmoitti, että sekä miesten että naisten kilpailujen sekä kolmen muun sarjan tulokset mitätöidään.

Syynä oli kisajärjestäjien tekemä virhe kilpailun hajonnoissa.

Hajonnat ovat viestisuunnistuksessa erittäin tärkeä asia. Niillä pyritään estämään peesaaminen eli eräänlainen vapaamatkustaminen. Jos ei olisi hajontoja, taitamattomampi suunnistaja voisi selvittää radan vain muiden perässä juoksemalla.

Käytännössä hajonnat tarkoittavat sitä, että kaikki joukkueet juoksevat läpi samat rastivälit, mutta se ei tapahdu samassa järjestyksessä. Esimerkiksi yhdellä joukkueella jokin rastiväli saattaa olla ykkösosuudella, toisella vasta kakkososuudella.

Naisten viestimestaruuden ennen tulosten mitätöintiä voitti Tampereen Pyrintö, jolle niin ikään kasaantui epäonnea. Jukolassa Pyrinnön miesten ykkös- ja kakkosjoukkueiden suoritukset hylättiin HS:n tavoin väärällä rastilla leimaamisesta.

HS:n joukkueen vastuuvalmentaja ja valitsija Henrik Tala sanoo, että SM-kilpailun mitätöiminen oli heille valtava pettymys.

”Meillä on ollut viesteissä vähän vaikea kausi. Tämä oli meille syksyn päätavoite, ja valmistauduimme siihen lähes yhtä huolellisesti kuin Jukolaan ja Tiomilaan. Valmistautuminen ja suoritus onnistuivat. Kun se kääntyi näin, niin se on kyllä kitkerä pala”, Tala sanoo.

Helsingin Suunnistajat ei kuulunut niihin joukkueisiin, joiden hajonnoissa oli virhe.

”Jo kisapaikalla kuulimme muiden seurojen suunnasta, että siellä oli saman joukkueen suunnistajat juosseet samaa hajontaa kahteen kertaan. Se rupesi tietysti kuulostamaan huolestuttavalta, mutta siinä vaiheessa tiedettiin ihan parista joukkueesta. Vasta illalla väliaikatiedoista näki, että ongelma oli laajempi.”

Talan mukaan myöskään yhdeksänneksi sijoittuneen HS:n kakkosjoukkueen hajonnoissa ei ollut ongelmaa. Kymmenen parhaan joukkoon sijoittuneista joukkueista neljällä oli Talan tietojen mukaan lyhyt hajonta kahteen kertaan.

Kyseessä on harvinainen kisajärjestäjien virhe.

”Näin rajusti ei ole vastaavaa osunut kohdalle. Kyllä niitä tapauksia on ollut, mutta niissä tulokset on hyväksytty.”

Suunnistusliitto ilmoitti maanantaina, että se tiedottaa mitätöityjen sarjojen ”mahdollisen uusintakilpailun” järjestämisestä myöhemmin.

Uusintakilpailu on herättänyt lajipiireissä vastustusta.

”Minulla on aika vakaa usko, että sellaista ei järjestetä, koska yleinen mielipide on sitä vastaan. Minulla on myös vahva epäily, että kilpailun tulosten mitätöinti on kyseenalaistettu, eli siellä on prosessi menossa siihen suuntaan”, Tala sanoo.

Käytännössä kyse on valituksesta liiton sääntöryhmälle.

Kysyttäessä erikseen Tala myöntää, että ainakin hän itse on jättänyt valituksen asiasta. Tala toteaa, että sääntöjen mukaan valituksen voi tehdä henkilö, ei seura.

”Koin että urheilijoiden oikeusturvan kannalta on tärkeää varmistaa, että päätös tehdään urheilullisesti oikein perustein ja se on linjassa aiempien vastaavien päätösten kanssa. Virheen vaikutus oli ajallisesti selvästi pienempi kuin aikaerot kärkijoukkueilla, joten on urheilulliset perusteet palkita kisan parhaat siten kuin tulokset näyttävät”, Tala perustelee ja tähdentää, että urheilijat eivät ole valituksessa mukana.

SM-kisan järjestänyt seura Hämeenlinnan Suunnistajat pahoitteli syvästi virhettä nettisivuillaan.

”Kilpailun pääratamestarina olen vilpittömän pahoillani tapahtuneesta ja pyydän tapahtunutta anteeksi niin kilpailijoilta, kaikilta yhteistyökumppaneilta kuin järjestelyissä mukana olleilta talkoolaisilta sekä luonnollisesti oman seuran johtokunnalta sitä pettymystä, joka tapahtuneen johdosta väistämättä aiheutuu”, pääratamestari Tapani Koskela sanoi.

”En lähde selittelemään mahdollisia virheen taustalla olevia syitä. Juurisyy varmaan aikanaan selviää, ainakin toivon näin. Tapahtunutta ei voi kumota, mutta toivottavasti kisasta tehtävä raportti auttaa tulevia kisajärjestäjiä välttämään vastaavat virheet”, Koskela jatkoi.

Kilpailun järjestelyissä oli myös normaaliin tapaan kaksi Suunnistusliiton asettamaa ulkopuolista valvojaa, ratavalvoja ja tekninen asiantuntija.

Liiton tapahtuma- ja seurapäällikkö Timo Saarinen myöntää, että valvojat epäonnistuivat tehtävässään.

”Se on ihan selvä juttu. Tämä on ollut monen asian summa, jota tietysti on selvitelty. Sen kautta täytyy ottaa myös oppia, että meillä valvontajärjestelmän pitää toimia paremmin. Tässä kohtaa on tapahtunut epäonnistuminen. Tietysti vastuu on valvojalla, mutta viime kädessä olisi liiton pitänyt varmistaa, että tällaista ei pääse tapahtumaan”, Saarinen sanoi.

Saarinen ei halunnut kommentoida, onko liiton sääntöryhmä saanut valituksia SM-viestin tulosten mitätöinnistä.

Suomalaisen suunnistuksen kruununjalokiven Jukolan viestin historiasta löytyy myös ainakin yksi hajontavirhe.

Jukolan johtoryhmän puheenjohtaja Juhani Sihvonen vahvistaa, että vuoden 2011 Jukolassa Virolahdella todettiin hajontavirhe, joka koski yli sataa joukkuetta kahdella ensimmäisellä osuudella.

”Virhe todettiin vasta viikko tapahtuman jälkeen, eikä se koskenut kärkijoukkueita”, Sihvonen perusteli, miksi hajontavirhe ei aiheuttanut muutoksia viestin tuloksiin.

Sihvosen mukaan tapauksesta otettiin sillä tavalla opiksi, että siitä lähtien sadan potentiaalisen kärkijoukkueen hajonnat on aina tarkistettu niin sanotusti käsityönä.