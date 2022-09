Halep kertoo kärsineensä hengitysvaikeuksista ja leikkauksen ”ratkaisseen toiminnallisen ja esteettisen puolen”.

Tenniksen naisten entinen maailmanlistan ykkönen Romanian Simona Halep on sivussa kentiltä loppuvuoden. Syy on nenäleikkaus, jossa Halep on käynyt.

Tällä hetkellä yhdeksäntenä oleva Halep, 30, on pelannut ailahtelevan kauden ja kertoo päätyneensä leikkaukseen sekä fysiologisten että esteettisten syiden vuoksi.

Halep kertoo Instagramiin tekemässään julkaisussaan kärsineensä jo vuosia hengitysvaikeuksia. Hän koki, että nyt oli oikea hetki noudattaa lääkärien neuvoja ja hoitaa ongelma leikkauksella.

”En voinut tehdä tätä aiemmin, koska en löytänyt kolmea kuukautta toipumiseen. Tennis oli aina ykkösprioriteetti elämässäni”, Halep kirjoittaa.

”Nyt tuntui oikealta ajalta tehdä tämä ja samalla tehdä jotain itseni hyväksi. Sen vuoksi tein myös esteettisen puolen, jonka olen halunnut tehdä jo kauan, koska en pitänyt nenästäni lainkaan.”

”Ratkaisin toiminnallisen ja esteettisen puolen. Tiedän, että monet voivat ymmärtää minua.”

Halep oli maailmanlistan ykkösenä sekä vuoden 2017 että 2018 päätteeksi. Hän on voittanut urallaan yhteensä 24 WTA-turnausta, joista kaksi tänä vuonna. Grand slam -turnauksista hän on voittanut Ranskan avoimet vuonna 2018 ja Wimbledonin vuonna 2019.

Australian avoimissa paras saavutus on vuoden 2018 finaalipaikka, ja Yhdysvaltain avoimissa Halep on parhaimmillaan päässyt välieriin vuonna 2015.