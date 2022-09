Miten José Mourinhon imartelu vaikutti HJK:n päävalmentajan ajatuksiin ja toimintaan? Sen tietää tietenkin vain Koskela itse. Mutta ainakin yhden selvän virheen hän teki ottelussa, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Kun johtajalla on tarpeeksi karismaa, kaikki syövät hänen kädestään. Sellainen on jalkapallon valmentajien eliittiin kuuluva José Mourinho, ja tarvittaessa hän käyttää oivallisesti hyväkseen ihmisten ihailua.

Väitän, että niin hän teki myös ennen Eurooppa-liigan kotiottelua HJK:ta vastaan, ja täysin tietoisesti.

”Kaikki mitä teen on psykologista peliä, kaikki mitä sanon on psykologista peliä. Kaikki on psykologista peliä. Vain tulokset eivät ole psykologista peliä”, Mourinho sanoi helmikuussa 2014 Chelsean päävalmentajana.

Se oli osin kieli poskessa annettu lausunto, mutta samalla totta.

Psykologinen peli tähtää vastustajan horjuttamiseen, ja siinä pelissä Mourinho on mestari. Hän sanoo mitä tahansa päästäkseen vastustajan ihon alle tai hämätäkseen vastustajaa. Hänen lausunnoillaan on aina syynsä.

Päivä ennen AS Roman ja HJK:n kohtaamista, Mourinho lähetti myrkkynsä median välityksellä.

”Olen perehtynyt HJK:hon. Ennen kaikkea kiinnitin huomiota valmentajaan ja siihen, miten hän on organisoinut pelin ja minkälaisia ajatuksia ja ideoita hänellä on. Pidän siitä kovasti”, Mourinho sanoi keskiviikon lehdistötilaisuudessaan.

Samana iltana HJK:n päävalmentaja Toni Koskela vastasi omassa lehdistötilaisuudessaan siihen, mitä hän ajatteli tähtivalmentajan kehuista.

”Totta kai se imartelee. Kyseessä on valmentajalegenda”, Koskela sanoi.

Mourinho kertoi vuonna 2014 Esquire-lehden haastattelussa, että otteluita edeltävänä aikana voi vaikuttaa mielipiteisiin, luonteisiin, henkilöihin ja tunteisiin.

”Tietenkin käytän sitä vaikuttaakseni pelaajiini ja vastustajiin ja kannattajiin. Mutta ainoa peli on 90 minuutin ottelu.”

Mourinho viimeisteli psykologisen pelinsä kättelemällä koko HJK:n valmennusryhmän ennen torstain ottelua.

Miten Mourinhon imartelu todellisuudessa vaikutti Koskelan ajatuksiin ja toimintaan? Sen tietää tietenkin vain Koskela itse. Mutta ainakin yhden selvän virheen hän teki ottelussa.

Sitä virhettä ennen HJK:n pelaajat tekivät pari ratkaisevaa virhettä.

Ajassa 11.58 laitatoppari Arttu Hoskonen antoi melko hiljaisen syötön keskikenttäpelaaja Lucas Lingmanille, joka pani paremmalla vasemmalla jalallaan suoraan syötön kohti toppari Miro Tenhoa.

Lingman epäonnistui pahasti syötössään. Hän ei selvästikään osunut oikealla tavalla palloon, vaan pallo pomppasi vain pari metriä eteenpäin.

Andrea Belotti pääsi syöttöön kiinni ja lähti ohittamaan Tenhoa. HJK-kapteeni pysäytti tylysti Belottin ja sai videotarkistuksen jälkeen rikkeestään punaisen.

”Fudiksessa tapahtuu asioita. Joskus tekee virheitä, ja nyt se virhe kostautui aika isolla tavalla. Se oli huono tiputus, ja Miro [Tenho] joutui siitä kärsimään”, Lingman sanoi ottelun jälkeen.

HJK pärjäsi yllättävänkin hyvin avausjakson loppuun vajaamiehisenä. Hyökkääminen oli tosin hyvin vaikeata. Sitä ongelmaa Koskelaa lähti korjaamaan vaihdoilla ja teki samalla virheen.

Hän vaihtoi aivotärähdyksen saaneen laitatoppari Arttu Hoskosen kentältä tauolla ja samalla myös keskikenttäpelaaja Perparim Hetemajn, joka oli ollut erittäin merkittävässä roolissa pallon pitämisessä omalla joukkueella. Kokenut Hetemaj hankki avausjaksolla seitsemän rikettä vastustajan pelaajille.

Ottelun jälkeen Koskela kyseenalaisti itse Hetemaj-vaihdon Viaplayn haastattelussa.

Hetemaj olisi ehdottomasti pitänyt pitää kentällä niin pitkään kuin mahdollista siitä huolimatta, että hän oli saanut keltaisen kortin.

AS Roma tarvitsi vain vaihtomies Paulo Dybalan ja hieman yli yhden minuutin toista jaksoa, niin pallo oli ensimmäisen kerran HJK:n maalissa.

Dybalan maalin jälkeen ottelun lopputulos oli selvä, ja AS Roma kaunisteli loppulukemiksi 3–0.

HJK:n kaksi ensimmäistä ottelua Eurooppa-liigassa ovat näyttäneet, että HJK pystyy kamppailemaan huippujoukkueita vastaan. Virheisiin ei vain ole varaa tällä tasolla. Lohkossa on vielä neljä ottelua aikaa yrittää pelata niin virheettömästi, että otteluista tulisi pisteitä.