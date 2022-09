Ilves haki voiton Vaasasta, Petri Kontiola teki tehot 1+2.

Vaasa

Tampereen Ilveksen maalivahdit ovat olleet hyvässä vireessä jääkiekon liigakauden kahdessa ensimmäisessä pelissään. Keskiviikkona tamperelaiset nollasivat kotonaan Porin Ässät maalein 3–0, kun maalilla kiekkoja pysäytteli Marek Langhamer. Sama tahti jatkui myös perjantaina, kun Ilves voitti Sportin vieraissa Vaasassa maalein 4–1.

Ilveksen maalilla kiekkoja torjui tällä kertaa Jakub Malek, joka pysäytti ottelussa 32 vetoa. Malekin nolla rikkoontui vasta pelin viimeisellä sekunnilla, kun Juho Tommila tulitti viivasta Sportin kuparisen rikki.

Ilveksen päävalmentaja Jouko Myrrä on mielissään joukkueensa otteista omalla puolustusalueella.

””Karhu” Korhonen (Markus Korhonen) on osoittanut maalivahtivalmentajana taas kerran suuruutensa. Hän on tehnyt hyvää työtä. Heillä (Malekilla ja Langhamerilla) on varmasti terve kilpailu ja molemmat ovat huipputyyppejä”, Myrrä kehuu.

Myös tamperelaisten alivoima on ollut tähän saakka sataprosenttista, vaikka perjantain ottelun avauserässä Ilves joutui pelaamaan kahden miehen alivoimaakin liki minuutin. Lisäksi Eetu Tuulola hölmöili itsensä suihkuun taklattuaan Sportin Emil Johanssonia päähän. Ilves kesti myös Tuulolan viisiminuuttisen.

”Ensimmäisen erän ylivoimat tarjosivat meille paljon mahdollisuuksia, mutta jäimme ilman palkintoa. Jollain tavalla se toi aavistuksen tuskaa meidän peliimme”, Sport-luotsi Risto Dufva harmittelee.

Tamperelaiset tekivät voittoon riittäneet maalit toisessa erässä, kun Henrik Haapala vei ensin vierailijat johtoon ja Petri Kontiola (1+2) lisäsi ylivoimailla lukemiksi 2–0. Eemeli Suomi lisäsi vieraiden johdon kolmeen maaliin päätöserän puolivälissä ja tyhjiin vieraiden voittoa varmisteli Lester Lancaster.