Miehet ja naiset hiihtävät ensi kauden maailmancupeissa yhtä pitkillä matkoilla.

Uransa viime kauteen päättänyt Norjan hiihtotähti Therese Johaug kritisoi lajiinsa tulevia uudistuksia.

Ensi kauden maailmancupeista lähtien naiset ja miehet hiihtävät samanmittaiset matkat, jotka ovat 10, 20 ja 50 kilometriä. 20 kilometrin matka on yhdistelmä­hiihto, jossa käytetään sekä vapaata että perinteistä hiihtotapaa.

MM-kisoissa mennään vielä vanhoilla matkoilla.

Johaug arvelee Aftenpostenin verkkosivuilla julkaistussa haastattelussa, että erot tulevat kasvamaan. Johaugin ylivoima on ollut hiihtomaailman puheenaihe viime vuodet, koska hän on karannut ajoittain niin nopeasti muilta. Sen vuoksi kilpailuita on moitittu tylsiksi. Johaug sanoo, että matkojen kasvattaminen kritiikin jälkeen on outo ratkaisu.

”En tiedä onko se [matkojen muuttaminen] oikea tapa, jos lajista halutaan suositumpaa”, Johaug sanoi.

”Olen skeptinen tämän suhteen. Tiedän, että tästä olisi ollut itselleni hyötyä, jos olisin jatkanut, mutta tämä ei ole lajin etu pitkällä aikavälillä.”

Johaug ajattelee, että esimerkiksi 50 kilometrin kilpailussa naisten puolella matkat voivat kasvaa niin suuriksi, että se ei ole motivoivaa nuorille urheilijoille.

Suomalaisurheilijoista Kerttu Niskanen on sanonut aiemmin olevansa tyytyväinen siihen, että matkoista tulee yhtä pitkiä.

Hiihdon maailmancup alkaa Rukalla marraskuun lopulla.