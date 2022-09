Tulosten mitätöinnistä on jätetty liitolle ainakin yksi valitus.

Viime sunnuntaina kilpaillun suunnistuksen SM-viestin naisten ja miesten kilpailujen sekä kolmen muun sarjan tulokset mitätöitiin hajontoihin liittyneen kisajärjestäjien virheen takia.

Suunnistusliitto ilmoitti perjantaina, että mitätöidyille sarjoille ei järjestetä uusintakilpailua.

Liiton tapahtumaryhmä perusteli yksimielistä päätöstään sillä, ettei aikataulu sekä loppusyksyn kansallinen ja kansainvälinen kilpailukalenteri mahdollista SM-arvoisen uusintakilpailun järjestämistä.

Suunnistuspiireissä moni oli jo ilmaissut mielipiteenään, että uusintakilpailua ei ole järkeä järjestää.

Pääkilpailujen ja kolmen muun sarjan tulosten mitätöinti ei ole kuitenkaan loppuun käsitelty tapaus.

Tulosten mitätöinnistä on tehty liiton sääntöryhmälle ainakin yksi valitus. Sen on jättänyt miesten mitätöidyn kilpailun voittaneen Helsingin Suunnistajien valmentaja Henrik Tala.

”Koin, että urheilijoiden oikeusturvan kannalta on tärkeää varmistaa, että päätös tehdään urheilullisesti oikein perustein ja se on linjassa aiempien vastaavien päätösten kanssa. Virheen vaikutus oli ajallisesti selvästi pienempi kuin aikaerot kärkijoukkueilla, joten on urheilulliset perusteet palkita kisan parhaat siten kuin tulokset näyttävät”, Tala perusteli valitustaan.

Valitusaika on kaksi viikkoa, ja sen jälkeen liiton sääntöryhmä käsittelee valitukset.