HIFK:n Eetu Puro otti suoran punaisen kortin taklattuaan rumasti AC Oulun Otso Liimattaa. Jumbojoukkue HIFK aloitti Veikkausliigan alemman jatkosarjan 4–1-tappiolla.

AC Oulun johto tukevoitui miesten jalkapalloliigan alemmassa loppusarjassa sunnuntaina, kun oululaiset kellistivät kotipelissään HIFK:n 4–1.

Oululaisseuran ehdottomana tavoitteena on säilyttää sijoituksensa ja päästä kauden päättävään eurolopputurnaukseen, jossa panoksena on paikka Konferenssiliigan karsintoihin.

”Meidän tavoitteemme on päästä sinne (eurolopputurnaus) ja mennä niin pitkälle kuin pystymme. Se on kaikilla mielessä, mutta tässä on vielä neljä peliä jäljellä, jotka pitää hoitaa kunnolla”, AC Oulun keskikenttäpelaaja Jere Kallinen sanoi.

AC Oulun sunnuntai-iltaa helpotti HIFK:n Eetu Puron holtiton taklaus, joka toi hänelle punaisen kortin jo 13. minuutilla. Puro hyppäsi Otso Liimatan nilkoille järjettömästi suoraan takaa päin.

HIFK:n Mixu Paatelainen ei voinut ymmärtää punaista korttia. Hän kritisoi tuomiota rajusti ottelun tuomarille.

HIFK on hankkinut viimeiseen 13 otteluunsa jo viisi ulosajoa.

Puron taklauksesta kovia kokenut Liimatta iski 1–0-maalin kahdeksan minuuttia myöhemmin, mutta hän joutui tauolla tulemaan vaihtoon.

Taklaustilanteen selvittelyn yhteydessä nousi myös keltainen kortti Kalliselle, joka toukokuussa loukkaantui pahasti Mosawer Ahadin rumassa taklauksessa, kun HIFK edellisen kerran vieraili Oulussa.

”Tilanne tuli mieleen, ja sen takia juoksinkin paikalle. Nyt taklauksesta onneksi annettiin punainen, viimeksi oli keltainen, en kyllä ymmärrä miksi”, Kallinen sanoi.