Raimo Helminen palaa apuvalmentajaksi Ilvekseen, joka on kireimmässä kunnossa pitkiin aikoihin. Se ei välttämättä vähennä päävalmentaja Jouko Myrrän paineita, kirjoittaa Lauri Lehtinen.

Ilves sähköisti jo valmiiksi lupaavaa tamperelaista kiekkoviikkoa, kun Ilves tiedotti Raimo Helmisen liittyvän joukkueen apuvalmentajaksi.

Päällisin puolin Helmisen, 58, loppukauden sopimus hänelle rakkaaseen keltavihreään organisaatioon vaikuttaa yksinkertaiselta.

Helminen sai töitä, Ilves sai jopa ylipätevän apuvalmentajan, joka luotsasi TPS:n toissa keväänä päävalmentajana SM-hopealle.

Kun kurkistaa pintaa syvemmälle, Ilveksen valmennusryhmä ja sen tulevaisuus muodostavat mielenkiintoisen asetelman, jonka käsittelemisessä Ilveksen on oltava tarkkana, jotta alkanut kiekkokausi etenee maaliin onnellisissa merkeissä.

Neljännen kautensa Ilveksen päävalmentajana aloittaneella Myrrällä, 53, ei ole sopimusta ensi kaudeksi.

Helmisen sopimus päättyy samoin ensi kevääseen. Jääkiekkoliigan valmentajamarkkinat toimivat niin, että mikäli joukkue X haluaa päästä valitsemaan tulevan päävalmentajansa markkinoiden ollessa runsaimmillaan, päätös on tehtävä syksyn aikana.

Myrrän tilanne on haastava. Hän valmentaa joukkuetta, jolla on kaikki mahdollisuudet ainakin toiseen peräkkäiseen SM-mitaliin.

Paineita menestyä on riittämiin ja jatkosopimuksen kannalta olisi tärkeää menestyä heti syyskuusta alkaen. Ja tästedes apuvalmentajana on meritoitunut Ilves-legenda, joka tuskin pistäisi pahakseen pääsyä päävalmentajan paikalle tulevaisuudessa.

Asetelma olisi toisissa käsissä räjähdysherkkä. Maltillinenkin tappioputki voisi lisätä jännitteitä ja vaikuttaa joukkueen sekä valmennuksen toimintaan. Ilveksen suurin etu on, että kyseessä ovat juuri Myrrä ja Helminen.

Myrrä on rehellinen ja suorasukainen haalarimies, joka ei perusta jääkiekon kulissipeleistä. Hän rakastaa hienhajuista harjoitusarkea ja joukkueen auttamista voittoihin.

Helminen puolestaan on koko valtakunnan tuntema ”ei tehrä tästä ny numeroo”-mies. Vain vaatimattomuuden perikuva ylipäätään suostuu lähtemään toissa kauden hopeavalmentajana apuvalmentajaksi.

Myrrä ja Helminen ovat täysin oikeat persoonat pitääkseen fokuksen ensi kauden sopimustilanteen sijaan Ilveksen auttamisessa. Tällöin kaikki osapuolet voittavat.

Toistaiseksi Ilveksen kausi on ollut kaksijakoinen. Mestarien liigassa Ilves haparoi ja Helminen bongattiin Ilves-seurajohdon viereltä katsomosta. Liigakauden avausviikko ei puolestaan olisi voinut sujua Ilvekseltä paremmin: kolme voittoa yhtä monesta ottelusta ja tontti sarjakärjestä.

Vaikka viime viikko oli Ilvekselle menestyksekäs, tupsukorvat tarvitsevat kaiken mahdollisen osaamisen noustakseen keväällä mestarisuosikkien Tapparan ja Kärppien ohi. Tätä tietotaitoa Helminen Ilvekseen tuo.

Helminen valmensi Ilvestä viimeksi kaudella 2012–13, kun tamperelaisseura antoi ikonilleen potkut kesken kauden. Ilves pelasi keväällä 2013 kolmannen karsintasarjansa neljään vuoteen.

Vajaata kymmentä vuotta myöhemmin Helminen palaa Ilvekseen, joka on kireimmässä tikissään sitten sentterimaestron peliuran parhaiden vuosien. Kasvanut on myös valmentaja Helminen, jolla on allaan viisi KHL-kautta ja mainittu SM-hopea Turusta.

Olisihan se urheilutarina parhaasta päästä, jos tulevana keväänä Helminen nostaisi Kanada-maljan päänsä päälle Ilves-logo puvuntakkinsa rintapielessä.

