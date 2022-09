Yhtäkkiä tuli tyhjyys. Vuonna 2020 esteratsastaja Miisa Pulkkanen oli loukkaantunut ja menettänyt ainoan kilpahevosensa. Hänellä ei ollut keinoja hankkia uutta hevosta niin että olisi voinut jatkaa kilparatsastusta korkeimmalla tasolla.

”Se oli vaikea paikka. Yhtäkkiä en voinutkaan tehdä sitä, mihin olin koko elämäni panostanut 110-prosenttisesti. Kaikki elämässäni oli suunniteltu ratsastus edellä”, Pulkkanen muistelee.

Miisa Pulkkanen oli 2010-luvulla ikäryhmänsä lupaavimpia nuoria esteratsastajia. Hänestä povattiin uutta kansainvälisen tason ratsastajaa Suomeen. Toisin kävi.

Pulkkanen törmäsi samaan kuin moni muu nuori, kun pitäisi siirtyä aikuisten tasolle. Hänellä tai hänen perheellään ei ollut varaa ostaa riittävän laadukasta hevosta, mieluummin useampaa. Koska pelkkä hevosharrastaminen ei kiinnostanut kilpailuhenkistä Pulkkasta, hän harkitsi jopa luopumista ratsastuksesta kokonaan.

Kun Miisa Pulkkanen tutustui Patri Filatoffiin, myös ratsastusura otti uuden suunnan.

6,5 vuotta sitten Pulkkanen sai “ihan kivan viestin”, jossa Patri Filatoff pyysi häntä syömään. He olivat tavanneet pari vuotta aiemmin yhteisen tuttavan bileissä.

”Minä olin tuolloin kiinnostunut mutta Patri ei. Viestin lähettämisen aikoihin hän oli kiinnostunut, mutta minä taas en.”

Pulkkanen kuitenkin päätti lähteä syömään.

”Totesin, että hän on ihan kiva.”

Patri Filatoff jalkapalloili tuolloin tavoitteellisesti eikä ollut kiinnostunut hevosista. Hänen perheellään oli kuitenkin ravitalli Turun Metsämäessä. Isä Jyrki Filatoff on ammattiravivalmentaja.

”Patrin perhe oli kai ihan tyytyväinen, että hevostyttö tuli taloon”, Pulkkanen sanoo.

Pulkkasen aktiivisin kilpaura oli käynnissä, joten kumppani kiersi kisoissa mukana. Hevoset hiipivät vaivihkaa mukaan myös Patri Filatoffin arkeen.

Vuonna 2015 Miisa Pulkkanen osallistui Tampereen Teivon raviradalla ratsastajille järjestettyyn näytösmontélähtöön. Lämmityksessä piti mennä muutama kierros.

”Ajattelin meneväni todella kovaa. Valmentaja kysyi jälkikäteen, että ’mites sä noin jarruttelit’.”

Miisa Pulkkanen tervehti Sobel Nils Nisseä tallilla, taustalla hevosen omistaja Tuulia Taalikka.

Ravihevosten vauhti tuntui uskomattomalta. Auto kiihdytti lähdössä edessä, ja hevoset jatkoivat samaa tahtia. Pulkkanen olisi jo tuolloin saattanut innostua montésta, mutta hänellä ei ollut kontakteja ravipuolelle.

Vuonna 2019 Turussa järjestettiin samantyylinen montélähtö. Filatoffin perhe ilmoitti Pulkkasen mukaan. Hän voitti lähdön, ja se oli menoa kertarysäyksellä. Monté vastasi kilpaviettiin ja vauhdin hurmaan, joita Pulkkanen oli esteuraltaan kaivannut. Puolison perhe auttoi ajolupakurssin kustannuksissa ja antoi hevosia ensimmäisiin kahdeksaan lähtöön.

Tuki oli tärkeää, sillä ilman kontakteja aloittelevan ohjastajan on vaikea saada hevosia käyttöönsä.

Monté eli raviratsastus on ravilähtöjen ohjastusta satulasta käsin. Vaikka hevosen liike ja hallinta olivat Pulkkaselle tuttuja, laji on hyvin erilainen kuin esteratsastus. Pulkkanen on urheillut koko ikänsä, mutta silti montén fyysinen raskaus yllätti hänet. Ohjastajan pitää pysyä satulassa kyykkyasennossa mahdollisimman hiljaa koko lähdön ajan.

”Pohkeet, reidet ja alaselkä ovat kovilla. Aluksi en jaksanut mennä monta kierrosta ilman, että piti levätä.”

Pulkkanen treenasi lihaksiaan ja kökötti kotona iltaisin kyykyssä sekuntikellon kanssa.

Myös lähtöjen ajotaktiikka piti opetella.

”Sen oppii vain ajamalla lähtöjä ja katsomalla raveja.”

Ravilähdöt pyörivätkin pariskunnan kotona usein, sillä myös Patri Filatoff päätyi suorittamaan ohjastajaluvan yhtä aikaa Pulkkasen kanssa. Myös Filatoff on lupaava nuori raviohjastaja.

Miisa Pulkkasen murtautuminen montéohjastajien kärkijoukkoon tapahtui tällä kaudella.

”Se on itseään ruokkiva kierre. Kun menestyy, saa ohjastettavaksi hyviä hevosia, joilla on taas helpompi menestyä.”

Kauden tavoitteeksi hän asetti viisi voittoa. Tavoite on jo nyt kolminkertaistunut.

Ratsastustaustansa takia Pulkkanen on myös ratsastanut Filatoffien ravihevosia. Moni ravuri hyötyy ratsastuksesta, koska sen avulla voi notkistaa ja suoristaa hevosta. Pulkkanen saattaa esimerkiksi taivutella hevosen kaulaa ja kylkiä sekä houkutella sitä venyttämään kaulaansa ja selkäänsä pitkäksi.

”Jos hevonen esimerkiksi käyttää huonommin toista takajalkaansa, ratsastuksessa pystyy aktivoimaan sitä erilaisilla tehtävillä helpommin kuin kärryjen välissä.”

Vanhemmille kilpahevosille ratsastus toimii myös mielen virkistyksenä ja vaihteluna valmennusrutiineihin.

Vaikka luopuminen esteratsastuksen kilpailu-urasta on kipeä paikka edelleen, Pulkkanen kokee olevansa hyvässä elämänvaiheessa. Tänä syksynä alkoivat oikeustieteellisen opinnot Lapin yliopistossa.

Esteratsastuskaan ei kokonaan jäänyt, sillä vuonna 2020 hän osti oman nuoren ratsun. Tänä vuonna hän pääsi 5-vuotiaan Cool Touchin kanssa ensimmäistä kertaa yhdessä kilpailuihin. Kilpailutavoitteita ei ole kuitenkaan asetettu, vaan Pulkkanen etenee hevosen ehdoilla.

”Vaikka elämässäni asiat tapahtuivat sattumalta niin, etten voinut niihin vaikuttaa, lopulta kaikki on kuitenkin mennyt ihan hyvin.”