Bryson DeChambeaun kumartuminen ei riittänyt hänen alittaessaan pelialueen ja yleisön väliin viritettyä narua.

Golf on pirun keksimä peli, kuuluu kenties turhautumisen puuskassa joskus keksitty lausahdus.

Golfinpelaajat kaikilla tasoilla kohtaavat pelin tiimellyksessä mitä moninaisisimpia vastoinkäymisiä, mutta amerikkalaiselle huippuammattilaiselle Bryson Dechambeaulle sattui sunnuntaina yksi erikoisimmista.

Paljon kohua ja porinaa herättäneen saudirahoitteisen LIV-kiertueen kilpailussa Chicagon lähellä DeChambeau törmäsi naruun kesken kilpailun.

Inside the ropes on tuttu englanninkielinen käsite huippugolfissa. Kilpailuissa väylien ympärille on viritetty yleensä narut, joiden sisäpuolelle pääsevät pelaajien ja heidän caddieittensa lisäksi vain harvat ja valitut henkilöt.

Näihin kuuluu muun muassa toimitsijoita, tuomareita, tv-tuotannon väkeä ja muita median edustajia.

DeChambeaulle sattui erikoinen haaveri 14. reiällä. Hän oli alittamassa kyseistä narua lyötyään sivuun päätyneen avauksen jälkeen lähestymislyöntinsä narun ulkopuolelta eli alueelta, jolla yleisö pääsee kulkemaan.

Tilanteesta kuvatuilla videoilla näkyy, kuinka DeChambeaun caddie nostaa toimitsijan avustamana narua ylöspäin, jotta sen alittaminen sujuisi hieman pienemmällä kyyristymisellä.

Vieressä kulkevan 186-senttisen DeChambeaun kumartuminen ei kuitenkaan riitä, vaan naru osuu hänen kasvoihinsa.

DeChambeau laskeutuu välittömästi toisen polvensa varaan, käyttää rumaa kieltä ja jupisee kiukkuisena, että silmä otti osumaa.

DeChambeaun haaveria edeltänyt lähestymislyönti osui raporttien mukaan lipputankoon. Hän tokeni naruepisodista sen verran nopeasti, että sai upotettua birdieputtinsa.

Vuonna 2020 major-kilpailu US Openin voittanut DeChambeau sijoittui 48 pelaajan kilpailussa kymmenenneksi.

DeChambeau on yksi nimekkäimmistä pelaajista, jotka tarttuivat LIV-kiertueen miljoonahoukutuksiin. Mediatietojen mukaan hän sai 125 miljoonan dollarin palkkion siirtymisestä pelaamaan LIV:lle.

Kaksi vuotta sitten DeChambeausta tuli ilmiö huippugolfissa, kun hän rupesi koronapandemian pakottaman kilpailutauon aikana hankkimaan lisää lihasmassaa ja voimaa sekä tämän seurauksena lyömään palloa pidemmälle kuin muut.

DeChambeau oli maailmanlistalla pitkään kymmenen parhaan joukossa ja parhaimmillaan neljäntenä, mutta nyt hänen sijoituksensa pudonnut 46:nneksi. Yksi syy siihen on keväällä tehty ranneleikkaus. Toinen on se, että LIV-kiertueelta ei saa maailmanlistan pisteitä.