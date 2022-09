Lewis Hamiltonia uhkaa historiallisen kehno kausi: ”Meidän on oltava realistisia”

Formula ykkösten seitsenkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton myöntää, että hän voi tällä kaudella jäädä ensimmäistä kertaan urallaan ilman yhtäkään osakilpailuvoittoa.

Lewis Hamiltonilla on takanaan vaikea kausi.

Seitsemän maailmanmestaruutta voittaneen Lewis Hamiltonin 16. kausi formula ykkösissä uhkaa päättyä monella tapaa pohjanoteeraukseen.

Mercedes-tallin alakulon jatkuessa ja Red Bullin dominoidessa F1-kisoja on olemassa realistinen mahdollisuus, että Hamilton jää ensimmäistä kertaa urallaan ilman yhtäkään osakilpailuvoittoa koko kaudella.

Hamilton debytoi formula ykkösissä kaudella 2007, ja on voittanut sen jälkeen joka vuosi vähintään yhden osakilpailun. Tällä kaudella hänen parhaat saavutuksensa ovat toistaiseksi kaksi kakkossijaa, kun MM-sarjaa on jäljellä kuusi osakilpailua.

Hamilton myöntää, että hänen mahdollisuutensa voittaa ovat rajalliset. MM-sarjaa johtava Red Bullin Max Verstappen lähtee jokaiseen kilpailuun ykkössuosikkina.

”Meidän on oltava realistisia. Verstappen on melkein voittamaton Red Bull Hondallaan, sitä autoa vastaan on vaikea taistella”, Hamilton kommentoi sveitsiläiselle Blick-lehdelle.

Hamiltonin mukaan Mercedes ei ole saamassa autoon myöskään loppukauden aikana mitään sellaisia teknisiä päivityksiä, jotka nostaisivat sen ohi Red Bullin.

”Ei Red Bullin kukistaminen mahdotonta ole, mutta siihen tarvitaan jo onnea”, Hamilton jatkoi.

Max Verstappen johtaa MM-sarjaa 116 pisteen erolla ennen Ferrarin Chalers Leclerciä. Hamilton on MM-sarjassa vasta kuudentena.

Tallin sisäisessä kisassa Hamilton on kakkosena, sillä ensimmäistä kauttaan Mercedeksellä ajava George Russell on MM-sarjan kokonaispisteissä neljäntenä.

Verstappen on voittanut tällä kaudella jo 11 kilpailua ja voi rikkoa Michael Schumacherin vuonna 2004 ja Sebastian Vettelin vuonna 2013 ajaman yhden kauden voittoennätyksen, jos hän voittaa kolme kauden jäljellä olevista kuudesta kilpailusta.

Hamilton, 37, ei siirry ainakaan tällä kaudella yksin maailmanmestaruustilaston kärkeen. Sekä Hamilton että Schumacher ovat kumpikin voittaneet seitsemän formula ykkösten maailmanmestaruutta.

Hamiltonin huonoimmat sijoitukset MM-sarjan kokonaispisteissä ovat tähän mennessä kausilta 2009 ja 2011, jolloin hän oli viides.

F1-kausi jatkuu syys–lokakuun vaihteessa Singaporessa.