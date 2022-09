Ruusuvuori pelaa syksyn yhtenä kohokohtana Stockholm Openissa lokakuun puolivälistä eteenpäin.

Suomen tennisykkösen Emil Ruusuvuoren syyskalenteri näyttää täyteen ahdetulta. Ruusuvuori oli ratkaisemassa Suomelle Davis Cupin voittoa Uudesta-Seelannista viime viikonloppuna ja nyt hän kisaa tällä viikolla Metzissä Ranskassa.

Lokakuun puolivälissä odottaa Ruusuvuoren yksi pääkilpailuista Stockholm Open. Turnauksen järjestäjät vahvistivat HS:lle, että Ruusuvuori pelaa Tukholmassa myös tänä vuonna.

Metzin ja Tukholman väliin tulisivat turnaukset Tel Avivissa, Astanassa ja Firenzessä, jos kalenteri pysyy entisellään.

Tukholma kerää huippulistan osallistujia. Viime syksyn voittaja USA:n Tommy Paul on lähdössä mukaan samoin kuin US Openissa hurmannut Frances Tiafoe.

Metzissä Ruusuvuori avasi turnauksen nopealla voitolla, kun Tšekin Jiří Lehečka kaatui 6–4, 6–4.

”Tämä oli ensimmäinen ottelumme, mutta kohtaamme varmasti vielä useaan otteeseen tulevaisuudessa. Hän on nuori ja nouseva pelaaja ja hankala vastustaja”, Ruusuvuori kehui STT:n mukaan tšekkipelaajaa kenttähaastattelussa.

Lehečka on 20-vuotias tulevaisuuden pelaaja, jonka rankkaus on niinkin korkella kuin 63. Ruusuvuori on 12 sijaa ylempänä.

Ruusuvuoren toisen kierroksen ottelu pelataan luultavimmin vasta torstaina, kun Kazakstanin Aleksandr Bublik ja Ranskan karsinnoista tullut Evan Furness kohtaavat keskiviikkona.