Miro Tenho kasvoi hitaasti maajoukkuepelaajaksi Huuhkajiin. Viime kauden jälkeen joukkuekaverit HJK:ssa osoittivat luottamustaan ja äänestivät hänet kapteeniksi. ”Mietin, että olen vain tämmöinen Miro HJK:sta”, Tenho sanoo.

Tänä vuonna on ollut kypsien pelaajien vuoro esiintyä Huuhkajissa ensimmäistä kertaa.

Puolisen tusinaa 23–26-vuotiasta pelaajaa on tehnyt tänä vuonna A-maajoukkue­debyyttinsä. Se kertoo pelaajien kehittymisestä myöhemmälläkin iällä, Huuhkajien sukupolven­vaihdoksesta mutta myös siitä, että Suomessa on ollut puutetta sellaisista pelaajista, joita olisi voitu nostaa Huuhkajien matkaan suoraan alle 21-vuotiaiden maajoukkueesta.

Yksi näistä kypsällä iällä debyyttinsä tehneistä on HJK-kapteeni Miro Tenho, 27, joka pelasi täydet minuutit maaliskuussa Islantia vastaan ja kesäkuussa Bosnia ja Hertsegovinaa vastaan. Vaihtopenkillä hän on ehtinyt istua kuudessa ottelussa.

Viime vuoden marraskuussa Tenho pääsi maajoukkueen matkaan Bosnia ja Hertsegovinaan MM-karsintaotteluun. Se oli tutustumismatka maajoukkueen ympäristöön, mutta Tenholle se oli piinallisen jännittävä kokemus.

”Mietin, että olen vain tämmöinen Miro HJK:sta. Pohdin sitä, miten tulen joukkueeseen, jossa on isoja pelaajia, joita olen katsonut nuorempana ylöspäin”, Tenho kertoo ja mainitsee Lukas Hradeckyn ja Teemu Pukin.

”Ei ehkä koskaan pitäisi noin miettiä, mutta sellainen ihmisen luonne on. Tai tässä tapauksessa minun luonteeni. Pitää luottaa omaan osaamiseen, että syystä minut on sinne valittu.”

Nyt Tenho on jälleen maajoukkueessa, joka kohtaa Kansojen liigassa perjantaina Romanian Olympiastadionilla ja ensi maanantaina Montenegron Podgoricassa vieraskentällä.

Maajoukkueessa lopettaneet Paulus Arajuuri, Joona Toivio ja Jukka Raitala ovat jättäneet isot saappaat täytettäviksi.

Miro Tenho (kesk.) ponnisti korkealle Huuhkajien alkulämmittelyssä.

Tenho on tällä hetkellä Huuhkajien hierarkiassa ehkä kolmostoppari. Daniel O’Shaughnessyn loukkaantuminen kesäkuussa avasi Tenholle avauskokoonpanon paikan vierasottelussa Bosnia ja Hertsegovinassa. Siinä tuli kovaa oppia pelaamisesta huipputasolla.

Kotijoukkueen tähtipelaaja Miralem Pjanic katsoi hyvissä ajoin, että toinen tähti Edin Dzeko oli hakeutunut Tenhon selustaan. Pjanic katsoi muualle saadessaan pallon, salasi aikeensa ja syötti sitten pallon suoraan puolustuslinjan taakse Dzekolle, joka irtautui Tenhosta tekemään kotijoukkueen 2–2-tasoituksen.

”En ollut valmis sellaiseen suoritukseen. En ollut tottunut siihen, että Pjanic katsoo väärään suuntaan ja antaa maailmanluokan syötön.”

Tenho toteaa, että maaotteluissa ei saa hetkeksikään menettää keskittymistä. Pitää olla valmis tuollaisiin syöttöihin.

”Bosnia-pelin jälkeen olin tosi kriittinen omaan suorittamiseeni. En ollut tyytyväinen. Se oli mielestäni näytön paikkani, enkä onnistunut siinä. Niistä opitaan.”

Tenho on aina ollut kriittinen omaa pelaamistaan kohti.

”Sellainen minä olen.”

TPS:n urheilujohtaja Mika Laurikainen valmensi Tenhoa vuodesta 2014 vuoteen 2018. Hän kehuu entistä pelaajaansa.

”Näin sen miehistymisen vaiheen hänessä. Ensimmäisenä TPS:n liigavuotena hän kantoi suurta vastuuta, vaikka olikin nuori pelaaja”, Laurikainen sanoo.

Laurikainen näki harjoituksissa Tenhon kyvyt ja kannusti tätä tekemään asioita rohkeammin kentällä. Tenho kehittyi niin, että parina viimeisenä vuotena toppari pääsi TPS:n harjoituksissa jo liiankin helpolla.

Ehkä Tenho olisi voinut lähteä aiemminkin eteenpäin Turusta, Laurikainen miettii.

”Miro on luonteeltaan joukkuepelaaja. En muista, että kukaan olisi sanonut hänestä mitään pahaa. Kaikki pitävät hänestä.”

Laurikaisen mukaan Tenho kuuluu myöhään kypsyneiden pelaajien joukkoon, ja samaa sanoo Tenho itsekin.

”Olen ehkä vähän myöhemmin puhjennut kukkaan. Olisiko pitänyt nuorempana rohkeammin tehdä siirtoja? Sitä ei voi tietää. Tämä on urapolkuni, ja olen siihen tyytyväinen.”

Tenho kasvoi Kaarinassa jalkapalloilijaksi ja pelasi siellä eri seuroissa 18-vuotiaaksi asti. Hän ei osaa sanoa, kuinka tosissaan silloin pelasi.

”Kaarinassa viimeisenä vuotena loukkaannuin, ja polveani jouduttiin tähystämään. Silloin oli hetki, jolloin mietin, että jatkanko pelaamista.”

Monet hänen ikätoverinsa lähtivät lukion toisella luokalla vaihto-oppilaiksi, ja sitä mietti myös Tenho. Vanhemmat tukivat häntä asiassa.

”Fudis oli silti syy, miksi en lähtenyt. Mietinkö silloin, että fudiksesta tulee ammattini? En varmasti miettinyt.”

Lukion toisella lukiolla Tenho kaipasi lisää harjoituksia ja pääsi Turkuun aamuharjoituksiin. Ne menivät hyvin, ja hän pääsi Kakkosessa pelaavaan Åbo IFK:hon.

”Olin aika nuorukainen silloin vielä. Jalkaani tuli rasitusmurtumia. Loukkaantumisen aikana kasvatin lihaksia ja tulin aikuismaisemmaksi.”

Oli ehkä Tenhon onni, että TPS:llä ei mennyt kovin vahvasti niinä vuosina. Joukkueeseen oli pakko ottaa useita nuoria ja antaa heille vastuuta. 18-vuotias Tenho pääsi Kakkosesta TPS:n Veikkausliiga-joukkueeseen.

Laurikaisen mukaan Tenho hyötyi ehdottomasti TPS:n tilanteesta.

”Hän oli minun luottopelaajiani ja oli aina kentällä kunnossa ollessaan.”

Tenho pelasi 31 ottelua ensimmäisenä liigavuotenaan. Kolme seuraavaa kautta meni Ykkösessä. Hän arvelee, että ehkä kausia Ykkösessä tuli liikaakin. Lopulta tuli nousu takaisin Veikkausliigan kaudelle 2018.

”Viimeisellä kaudellani TPS:ssä [2018] tienasin sellaisia rahoja, että saatoin sanoa olevani ammattilainen. Se oli aika myöhään. Olin silloin 22-vuotias.”

Laurikaisen mukaan sinä vuonna näki, että Tenhon täytyy ehdottomasti ottaa askel eteenpäin TPS:stä. Siitä tulikin Tenhon mukaan hänen uransa vaikein päätös, kun paikalliskilpailija Inter halusi hänet. Interin silloisen päävalmentajan José Riveiron projekti kiinnosti Tenhoa.

”Soitin Jukka Lehtovaaralle, joka oli aiemmin tehnyt samanlaisen seurasiirron kauden 2014 jälkeen. Hän sanoi fiksusti, että siinä on kyse minun urastani eikä siitä, että pahoittaako joku mielensä.”

”Se oli yksi käännekohta urallani. Varmasti moni fani pahoitti mielensä. Kadunko siirtoa? En.”

Miro Tenho torstaina Olympiastadionilla.

Inter-legenda Timo Furuholm oppi tuntemaan Tenhon hyvin kaudella 2019.

”Hän on kokonaisvaltainen toppari, joka on tehnyt hyviä siirtoja urallaan. Hän kehittyi valtavasti pallollisena Riveiron alaisuudessa. Hän on vahva kaksinkamppailuissa ja kehittynyt niissä HJK:ssa. Hiljalleen hän on saanut sellaista voittajamentaliteettia, joka on välttämätöntä tuon kaliiberin topparille”, Furuholm sanoo.

”Hän on oppinut sopivan ilkeäksi, mikä on olennaista, jos haluaa pärjätä ulkomailla.”

Inter-kauden jälkeen HJK:n urheilutoimenjohtaja Miikka Takkula soitti Laurikaiselle ja kysyi mielipidettä Tenhosta.

”Sanoin, että kyllä Miro pärjää. Olen vieläkin sitä mieltä, että Miro pystyisi ottamaan askeleen ulkomaille.”

Tenholle tuli yllätyksenä HJK:n kiinnostus. Interissä hän ei pelannut mielestään mitenkään ihmeellistä kautta. Arviossa kuuluu taas Tenhon kriittisyys omia suorituksiaan kohtaan.

”Kun tulin Klubiin, varmasti moni mietti, kuka tämä kaveri edes on. Itse luotin omaan tekemiseeni, ja siksi tänne tulin. Heti ensimmäisenä vuotena osoitin, että minun kuuluu olla täällä ja pääsin paljon pelaamaan.”

Tenho on tullut HJK:ssa tunnetuksi hyvänä ja kovaluisena puolustajana mutta myös hyvänä syöttäjänä. Se saattaa olla osin peruja siitä, että hän pelasi 16-vuotiaaksi asti keskikentällä.

Viime kauden jälkeen joukkuekaverit osoittivat luottamustaan Tenholle äänestämällä hänet kapteeniksi.

”En ole luontaisesti mitenkään kovin äänekäs pelaaja. Minusta tuntui, että jätkät kunnioittivat mielipiteitäni ja näkivät, että annoin itsestäni joka päivä kaiken.”

”Olen myös lisännyt äänenkäyttöä, kun olen saanut kokemusta ja enemmän luottoa tekemiseeni.”

Tenho on kolmen HJK-kauden aikana tullut Helsingissä tunnetuksi jämäkkänä keskuspuolustajana ja hyvänä syöttäjänä.

Mutta vaikuttaako itsekriittisyys Miro Tenhon tekemisiin?

”Haluaisin sanoa, että ei vaikuta muuten kuin kehittävällä tavalla. Muistan tosi hyvin suoritukset. Se on myös tapa kehittää itseäni, että mietin uudelleen pelitilanteita voitettujenkin otteluiden jälkeen.”

”Olen aina tiennyt, että osaan pelata. Mutta nyt luotan täysillä osaamiseeni. Uskon, että yksi huono peli ei näy seuraavissa peleissä.”

Itseluottamukselle oli käyttöä HJK:n viimeisimmän Eurooppa-liigan ottelun jälkeen, kun Tenho sai punaisen kortin Roomassa ottelun alussa.

”Se oli urani ylivoimaisesti näkyvin virhe. Se harmitti tosi paljon, ja vieläkin ehkä vähän.”

Miro Tenho sai punaisen kortin HJK:n Eurooppa-liigan ottelussa AS Romaa vastaan.

Tenho sanoo, että kesällä ulkomaiset seurat olivat kiinnostuneet hänestä. Plzen-ottelussa oli seurojen edustajia katsomassa häntä, mutta siinä meni mahdollisuuksia huonon pelin takia, hän sanoo.

Tenhon mukaan kiinnostusta on ollut Saksan Kakkosbundesliigasta ja Puolasta.

HS:n tietojen mukaan jonkinlaista kiinnostusta Tenhoa kohtaan on ollut myös Englannissa ja Italiassa melko suurissakin seuroissa.

Laurikaisen mukaan Tenho olisi nyt kypsä lähtemään ulkomaille ja uskoo, että tämä pystyy ottamaan seuraavan kehitysaskeleen.

”Jotkut ovat valmiita 17-vuotiaina, ja joillain menee kauemmin kehittymisessä, kuten Mirolla. Hän ei ole itse kiirehtinyt asioiden kanssa. Eteneminen on ollut turvallista, jolloin hän on pystynyt olemaan henkisesti tasapainossa.”

Kansojen liigassa Suomi kohtaa Romanian Olympiastadionilla perjantaina kello 21.45.