Huuhkajien vuosi on ollut ala­vireinen, mutta maanantaina voitto voisi vaikuttaa merkittävästi kahteen seuraavaan vuoteen

Vaikka vuosi ei ole tuloksellisesti ollut kehuttava Huuhkajille, on siinä ollut jotain hyvääkin. Kanerva on onnistunut ajamaan uusia pelaajia sisään joukkueeseen menestyksekkäästi, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Päävalmentaja Markku Kanervan kuudes vuosi miesten jalkapallomaajoukkueen johdossa ei ole sujunut toivotulla tavalla. Huuhkajat on voittanut tänä vuonna vain yhden ottelun seitsemästä pelaamastaan ottelusta – se oli Montenegro-kotiottelu Kansojen liigassa.

Siihen taustaan nähden on melko hämmästyttävää, että Huuhkajat voi vielä saavuttaa suuren tavoitteen Kansojen liigan B-liigan lohkossaan. Voittamalla viimeisen ottelunsa Montenegroa vastaan Huuhkajat pysyisi B-liigassa ja nousisi kakkossijalle lohkossa.

”Kaikki ymmärtävät, että Montenegron voittaminen vieraissa olisi äärimmäisen kova juttu”, Kanerva sanoi sunnuntaina joukkueen hotellilla.

Samalla Huuhkajat saattaisi olla yllättäen Kansojen liigan B-liigassa paras lohkokakkonen, kun otteluita lohkonelosia vastaan ei lasketa. Siihen vertailuun vaikuttaa tosin muutama muukin B-liigan ottelu. Palataan siihen maanantai-iltana.

Parhaana lohkokakkosena Huuhkajat olisi myös EM-karsintojen lohkoarvontojen kakkoskorissa.

Parhaimpien lohkokakkosten joukkoon sijoittumalla Huuhkajat olisi suurella todennäköisyydellä mukana Kansojen liigan pudotuspeleissä, josta voi myös päästä EM-turnaukseen. Voitto sinetöisi Huuhkajille hyvät asetelmat kahdeksi seuraavaksi vuodeksi.

Vaikka vuosi ei ole tuloksellisesti ollut kehuttava Huuhkajille, on siinä ollut jotain hyvääkin. Kanerva on onnistunut ajamaan uusia pelaajia sisään joukkueeseen. Enää ei tarvitse kummastella, miten vaikkapa Richard Jensen tai Lucas Lingman pärjäävät joukkueessa.

Maanantain ottelussa on paljon vaikeuskerrointa. Olosuhteet ovat Huuhkajia vastaan, kun kenttä on heikossa kunnossa ja maanantai-illaksi on luvassa sadesäätä. Yritä siinä säässä sitten murtaa Montenegron puolustusblokkia.

”Joel Pohjanpalon maali Montenegroa vastaan oli hyvä esimerkki, miten Montenegroa voidaan haavoittaa. Pystyimme pelaamaan kymppialueelle ja hyvällä rotaatiolla pystyimme pelaamaan linjan taakse.”

Huuhkajat on Kanervan päävalmentajakaudella voittanut seitsemän kertaa maailmanlistalla paremmalla sijalla olevan joukkueen vieraskentällä kilpailullisessa ottelussa. Kahdeksas voitto on nyt tilauksessa.