Barcelona käytti siirtopykäliä hyväkseen, kun Antoine Griezmann siirtyi Atletico Madridista seuraan kesällä 2019. Nyt osat ovat vaihtuneet.

Antoine Griezmann on päässyt vain yhdessä pelissä avaukseen tällä kaudella.

Atletico Madridissa pelaavan Antoine Griezmannin, 31, sopimuksessa on pykälä, jonka takia hänen seuransa ei halua käyttää häntä täysipainoisesti. Asiasta kertoo esimerkiksi BBC verkkosivuillaan.

Taustalla on siirtoa koskeva pykälä, joka tehtiin Griezmannin palatessa Barcelonasta Atletico Madridiin.

BBC palaa tarinassaan syksyyn 2019, jolloin Griezmann lähti toiseen suuntaan. Atletico Madridia hiersi silloin Barcelonan toiminta. Griezmannilla oli 200 miljoonan euron sopimuksen purkupykälä sopimuksessaan. Se oli umpeutumassa, kun siirtoa suunniteltiin. Barcelona odotti umpeutumista ja sai pelaajan 120 miljoonalla eurolla.

Atletico kommentoi siirtoa pitämällä itsestäänselvänä, että sopimus on tosiasiassa sovittu korkeamman siirtosumman aikana.

Griezmannin ura Barcelonassa ei lähtenyt kahden kauden aikana kunnolla lentoon. Niinpä Barcelona halusi pelaajasta eroon. Ratkaisu oli paluu Atletico Madridiin kaksivuotisella lainasopimuksella. Sopimus Barcelonaan on voimassa vielä kolmannenkin kauden.

Lainasopimukseen kirjattiin ehto, jonka mukaan Atletico Madridin pitää ostaa Griezmann 40 miljoonalla eurolla, mikäli hän pelaa vähintään 45 minuuttia vähintään 50 prosentissa niissä peleistä, joissa häntä on mahdollista käyttää.

Barcelonan intresseissä ei ole kovapalkkaisen pelaajan palaaminen viimeiseksi kaudeksi. Toisaalta Atletico Madrid haluaa hivuttaa siirtosummaa alemmas.

Viime kaudella Griezmann pelasi 81 prosentissa peleistä yli puolet peliminuuteista. Näin ollen tällä kaudella pelaajan käyttöä pitää rajoittaa, jotta ostoehto ei täyty.

Niinpä Griezmann on pelannut avauskokoonpanossa vain Real Madridia vastaan. Kaikissa muissa otteluissa hänet on otettu sisään vasta noin tunnin kohdalla. Atletico on yrittänyt tosissaan saada kahden kauden prosenttilukua rajan alapuolelle.

Toistaiseksi tilanne jatkuu epäselvänä, mutta BBC:n siteeraamaan ranskalaislehti L’Equipen mukaan ratkaisua saatettaisiin hakea siitä, että Barcelona tulee siirtosummassa vastaan.

Se takaisin Barcelonalle sen, että kovapalkkaista pelaajaa ei tarvitse ottaa takaisin. Toisaalta Atletico Madrid välttäisi sen, että Griezmannin tyytymättömyys rooliinsa taloudellisena pelinappulana kasvaa.