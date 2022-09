Tommi Siirilä palasi Euroopan kentiltä kotikulmilleen ja edustaa lentopalloliigan nousijajoukkuetta Kyyjärveä. Nousijajoukkue haastaa isompia pienessä kotisalissaan.

Viime kesän yllättävimmästä pelaajasiirrosta lentopallon Mestaruusliigassa ei ole epäilystä.

150 maaottelua, kolme Suomen mestaruutta ja yhden mestaruuden Italian kovassa liigassa voittanut keskitorjuja Tommi Siirilä pelaa ensi kaudella pääsarjanousija Kyyjärven Kyvyn miehistössä.

Jos kotiseuturakkaudella on merkitystä, Siirilän seuraratkaisu ei yllätä: Hän on lähtöisin Etelä-Pohjanmaalta Alajärveltä, josta on matkaa piskuiseen keskisuomalaiskuntaan Kyyjärvelle (noin 1 200 asukasta) vain reilut 40 kilometriä.

Ennen Kykyä Siirilän neljäs peräkkäinen kausi Euroopan kentillä umpeutui viime keväänä Sloveniassa OK Kamnikissa.

”Sitten pelaaja-agenttini Nisse Huttunen otti yhteyttä Kykyyn. Kesti puoli tuntia tehdä valinta”, Siirilä muistelee.

Betoniteollisuudestaan tunnettu Kyyjärvi eli viime keväänä nousuhuumaa. Ykkössarjan finaaleissa jäi kultaisen erän ratkaisussa jalkoihin lempääläläinen Lempo – Kyyjärven voimin ilman moninkertaista arvokisapelaajaa Siirilää.

”Meillä on parhaat mahdollisuudet kotipeleissä. On aika pieni kotisali ja tukena äänekäs yleisö”, Siirilä kuvailee.

Kun Siirilä loikkasi 2016 Kokkolan Tiikereissä voitetun kahden Suomen mestaruuden jälkeen ulkomaille, osoite oli Ranskassa Ajaccio, sen jälkeen Italian huippusarja Serie A, jossa heltisi mestaruus Perugiassa.

”Nyt olen innoissani. Tämä on minulle erilainen haaste. Odotan innolla, minkälainen buumi Kyyjärvelle syntyy”, Siirilä kertoo.

Kyyjärven viime kevään sarjanousu oli paljolti kokeneen latvialaishakkurin Aivars Petrusevicin ansiota. Kyvyn päävalmentaja Eduard Venski ei kuitenkaan vanno sooloilun nimeen.

"Toivotaan, että meillä on kentällä joukkue”, sanoo aikoinaan VaLePassa Suomen mestaruuksia voittanut Venski, joka ehti taannoin toimia myös Valko-Venäjän lentopalloliiton puheenjohtajana.

Pääsarjanousija Kyyjärvellä on kunnia aloittaa mestaruusliigakausi ensi sunnuntaina kotiottelulla viime kauden pronssijoukkuetta Akaa-Volleyta vastaan.