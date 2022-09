Kova sähkön hinta on ajamassa jäähalleja vaikeuksiin. Joissakin halleissa jäähän ei enää ole varaa. Helsinki hakee säästöjä tarkemmalla sähkön käytöllä.

Helsingin jäähallin kiinteistöpäällikkö Ville Sarkkinen pöyristyi, kun hän laittoi elokuun sähkölaskun maksuun.

”Piti oikein katsoa, että oliko se vain yhden kuukauden lasku”, hän sanoo.

Sähkön hinta on noussut moninkertaiseksi vuoden takaiseen verrattuna. Nousu johtuu ennen kaikkea Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta ja sen aiheuttamasta myllerryksestä energiamarkkinoilla.

Sähkön hintaa on hankala arvioida tästä eteenpäin. Varmaa on, että ensi talvena sähkö on hyvin kallista, ja epävarma tilanne maailmalla saattaa jatkua pitkään.

Kallis sähkö iskee myös moniin sisätiloissa harrastettaviin urheiluharrastuksiin kuten jääurheiluun, jossa sähköä syö erityisesti jäänteko mutta myös ilmastointi ja tilojen lämmitys.

Helsingin jäähallin sopimuksessa sähkön hinta on kiinnitetty, ja se parantaa tilannetta.

Sähkön hinnannousu ei osu Helsingin jäähalliin kaikkein pahiten, vaikka lasku onkin nyt paljon isompi kuin ennen. Kuluvalla kaudella hallissa on enemmän tapahtumia kuin viime kausina.

”Sähkösopimuksessa hintaa on ennakoidusti kiinnitetty, ja tällä saadaan kokonaistilannetta hieman parannettua”, hallin kiinteistöhuoltopäällikkö Marko Tarkiainen sanoo.

Helsingin jäähallin sähkön hinta on nyt noin 30 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten, Tarkiainen kertoo.

Hallin käyttökustannukset ovat hänen mukaansa suhteettoman kalliit verrattuna jään tuntivuokriin.

”Jääurheilu ei ole kuitenkaan liikuntamuotona erityisen kallista verrattuna esimerkiksi tennikseen ja padeliin. Jäävuoroa on jakamassa 10–20 henkilöä.”

Helsingin jäähallissa on kaksi jäärataa: Helsingin IFK:n kotiareenana toimiva jäähalli sekä harjoitushalli. Käyttäjinä on HIFK:n liiga- ja juniorijoukkueiden lisäksi muun muassa Helsingin Luistelijoiden ja Helsingin Taitoluisteluklubin urheilijoita.

Jääurheilu on jo nyt kallista harrastajille, eikä tilanne helpotu. Marko Tarkiainen myöntää, että hintojen nousulle on Nordenskiöldinkadun jäähallissa paineita.

HIFK:n Eddie Larsson pysäytti tylysti KooKoon Teemu Engbergin Liigan kamppailussa Helsingissä lauantaina.

Helsingin kaupungin hallintaan kuuluu viime vuonna valmistunut jäähalli Pirkkolassa.

Uuden rakennustekniikan ansiosta vanhaan jäähalliin verrattuna hallissa on jopa 60 prosentin energiatehokkuus, mutta silti sähkön hinnan nousu tuntuu laskussa.

Elokuusta 2021 elokuuhun 2022 Pirkkolan jäähallin sähkön hinta on noussut 42 prosenttia. Euroissa hinta on noussut viime elokuun 9 836 eurosta tämän vuoden elokuun 14 005 euroon.

”Todennäköisesti lokakuussa laskun loppusumma tulee olemaan vielä huomattavasti korkeampi kuin elokuun 14 000 euroa, koska hinnan on ennustettu nousevan edelleen”, Helsingin kaupungin liikuntajohtaja Tarja Loikkanen arvioi.

Sähkön hinta ei Loikkasen mukaan tule vaikuttamaan ainakaan toistaiseksi hallien käyttöön. Päivittäistä aukioloaikaa ei tulla lyhentämään, eikä jäävuoron hintaa olla nostamassa. Säästöjä haetaan tarkemmalla sähkön käytöllä.

Kaikkialla jäähallin ylläpitäminen ei enää näillä hinnoilla ole mahdollista. Näin on käynyt esimerkiksi Haukiputaalla.

Paikallinen seura Haukiputaan Ahmat omistaa hallin kokonaan, mutta jäädytyskoneita ei ole saatu sähkön hinnan vuoksi ollenkaan käyntiin.

”Viime kaudella hallin sähkölasku oli noin 50 000–60 000 euroa. Nyt sopimustarjous oli sellainen, että hinnaksi olisi tullut lähemmäs 200 000 euroa”, Haukiputaan Ahmojen hallituksen jäsen Katja Kälkäjä kertoo.

Haukiputaan hallilla oli aikaisemmin myös kiinteähintainen sähkösopimus, mutta nyt on tarjolla vain sähköpörssin spottisopimus.

”Ajattelimme, että jos käyttäisi jäädytyskoneita vain öisin, mutta sillä tavalla ei kuitenkaan saisi kunnollista ja turvallista jäätä”, Kälkäjä sanoo.

Kauden aloittaminen on Haukiputaalla eniten sähköä vaativa jakso. Halli on pressuhalli, ja kun ulkona on vielä syksyn lämpöiset kelit, niin jäädyttäminen vaatii paljon energiaa.

Keinot ovat vähissä. Ahmat on aloittanut joukkorahoituskampanjan jäähallin sähkökulujen kattamiseksi.

” ”Näyttäisi siltä, että hinnasta tulee kahdeksankertainen, ja se tarkoittaisi kymmenientuhansien eurojen lisäkuluja kuukausittain.”

Porin Patajunnuareena avattiin vuonna 2011, ja junnut pääsivät yhdessä jäälle. Vuodenvaihteen jälkeen hallin sähkölasku saattaa olla jopa kahdeksankertainen nykyiseen verrattuna.

Länsirannikollakin ollaan tiukalla sähkön hinnannousun kanssa. Junioriyhdistys Porin Ässät ry omistaa kaupungin pienemmän hallin Patajunnuareenan kokonaan.

”Meillä on vuoden loppuun kiinteähintainen sopimus, joka hieman elää kuukausittain. Tammikuun osalta ollaan käymässä neuvotteluja. Näyttäisi siltä, että hinnasta tulee kahdeksankertainen, ja se tarkoittaisi kymmenientuhansien eurojen lisäkuluja kuukausittain”, Patajunnuareenan toimitusjohtaja Jaakko Välimaa kertoo.

Porissa mietitään ratkaisuja hankalaan tilanteeseen. Jäävuokran hintaa on tälle kaudella jo kohotettu, ja Välimaan mukaan nyt mietitään uusia korotuksia.

Patajunnuareena on informoinut Porin kaupunkia tilanteesta. Kaupungin avustukset helpottaisivat.

”Välit ovat hyvät, mutta mitään konkreettista ei vielä ole. Jääkiekko on varsinkin vanhemmilla junioreilla kallis harrastus, ja nyt korotuspaineet ovat merkittävät.”

” ”Se on satojentuhansien eurojen hinnan nousu Mikkelin jäähallin sähkölaskuun.”

Mikkelin hallin sähkölaskuun on tulossa satojentuhansien eurojen hinnanlisäys.

Jääkiekkoliiton varapuheenjohtaja Jukka Toivakka on myös Mikkelin jäähalli oy:n hallituksen jäsen. Hän kertoo olleensa juuri ennen puhelinhaastattelua hallituksen kokouksessa pohtimassa hankalaa tilannetta.

”Vuoden alussa sähkön hinta on nousemassa kolminkertaiseksi. Se on satojentuhansien eurojen hinnan nousu Mikkelin jäähallin sähkölaskuun.”

Mikkelin jäähalli on osakeyhtiö, josta Mikkelin kaupunki omistaa 90 prosenttia. Toivakka kertoo liiton toivoneen keskusteluissa, että kunnat ymmärtäisivät ainakin lyhyellä tähtäimellä olla nostamatta jäävuokria.

Jo aikaisemmin jääkiekko on ollut kallis harrastus. Seuramaksut ja varustehankinnat ovat pistäneet vähävaraisemmat perheet tiukoille.

Suomessa on lähes 300 jäähallia, eikä Jääkiekkoliitto pysty tukemaan halleja taloudellisesti, Toivakka toteaa.

”Annamme neuvoja energian säästämisessä, kuten jään tekemisessä, ilmanvaihdossa, valaistuksessa ja jäähallien vuorokausirytmissä.”

Jääkiekkoliitto on myös järjestämässä vielä tämän kauden aikana neuvontatilaisuuksia energiatehokkaiden jäähallien rakentamisesta ja remontoimisesta sekä investointien hankkimisesta näille hankkeille.