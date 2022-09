Espanjan naisten maajoukkueen pelaajat ovat tyytymättömiä pää­valmentajansa toimintaan. 15 pelaajaa on jättänyt eroilmoituksen.

Espanjan naisten maajoukkueen pelaajat ovat täydellisen tyytymättömiä pää­valmentaja Jorge Vildan toimintaan. Maajoukkueryhmän 15 pelaajaa on jättänyt eroilmoituksen maan jalkapalloliittoon RFEF:ään.

Espanjan tiedotusvälineissä on kerrottu jo aiemmin, että maajoukkuepelaajat vaativat päävalmentajan eroa.

”Kukin pelaaja on lähettänyt sähköpostiviestin, jossa he kertovat nykytilanteen kuormittavan heitä henkisesti ja fyysisesti. Tässä tilanteessa he eroavat maajoukkuetoiminnasta”, RFEF ilmoitti.

RFEF asettui valmentajan tueksi.

”Emme turvaudu pelaajiin, jotka eivät halua kantaa Espanjan paitaa. Liitto sitoutuu toimintaamme sitoutuneisiin pelaajiin. Tarvittaessa pelaamme vaikka nuoriso­joukkueella”, RFEF sanoi.

”Tämä tilanne on jalkapallossa ennen kokematon.”