Harjavaltalainen Teemu Harju on noussut viime vuosina dartsin kotimaiseen eliittiin. Seuratasolla hän edustaa laitilalaista Kukon Tikkaa. Satakunnassa seuratoiminta on vähäistä.

Teemu Harju on heittänyt dartsia pienestä pitäen. Perheen antama perspektiivi ja henkisen puolen harjoittelu ovat nostaneet hänet Suomen kärkitasolle parin viime vuoden aikana. Kotona kasvaa myös Suomen paras neljävuotias heittäjä.

Hiljainen nakutus kuuluu harjavaltalaisen rivitaloasunnon lastenhuoneessa. Ensimmäinen, toinen ja kolmas tikka painuvat tauluun. Pian sama uusiksi.

Perheenisä Teemu Harju on harjoituspaikallaan niin kuin joka päivä. Joskus hän pitää vain tuntumaa yllä kymmenen minuuttia tai vartin. Joskus hän tekee pidemmän, tunnin tai jopa kahden tunnin, harjoituksen.

Harju, 30, on noussut lajissaan Suomen parhaimmistoon. Hän on rankinglistalla kuudentena. Hän on yksi neljästä maajoukkuemiehestä, jotka lähtevät ensi viikolla edustamaan Suomea Eurooppa-cupiin Espanjaan.

Harjun laji on darts.

Harjun harjoittelutilasta löytyy myös nettikamera ja tietokone. Korona-aikaan heittäjät järjestivät etäkisoja netin välityksellä.

Kun katsoo kotimaista eliittiheittäjää harjoittelemassa, näky on kovin toisenlainen kuin mielikuvat.

Dartsilla on pubilajin maine. Heitellään vähän tikkaa samalla, kun juodaan olutta. Sosiaalisena seurapelinä se onkin ihan sopiva maine.

Vankasti kasvanut tv-suosio tarjoaa dartsille myös kansainvälisen ja kilpailullisen mielikuvan.

Esimerkiksi aina vuodenvaihteessa Lontoon Alexandra Palacessa järjestettävät MM-kisat tuovat suomalaistenkin nähtäväksi värikkäitä persoonia ja ison, täyteen ahdetun hallin, jossa katsojat seuraavat hurmioituneena ammattilaisten kylmähermoisia suorituksia. Olut virtaa sielläkin, mutta vain katsojilla. Tunnelma on karnevaalihenkinen. Laji koukuttaa niin paikalla kuin toimivana tv-tuotteena myös kotisohvilla

Harjavaltalaisessa lastenhuoneessa ollaan harvinaisen kaukana niin suomalaisesta hämyisestä kapakasta kuin kansainvälisestä darts-riehasta

Harju toki kokisi mielellään joskus Lontoossa ison maailman meiningin. Toisaalta myös suomalainen arkirealismi ja harjoittelu kotona maistuu. Urheilulliselle miehelle se maistuu ainakin paremmin kuin se pubissa heitteleminen.

”Harjavallassa Holvissa taitaisi olla darts-taulu, mutta mieluummin minä kotona heittelen”, Harju sanoo.

Sama pätee kilpailemiseen. Harju on tyytyväinen siihen, että ainakin isoimmat kilpailut Suomessakin järjestetään yleensä hotelleissa tai urheiluhalleissa.

”Liitto tekee hommia, että pääsisimme eroon siitä mielikuvasta, jossa mennään kännäämään ja heittämään tikkaa.”

”Mitä vähemmän häiriötekijöitä, sen parempi. Heittäminen vaatii keskittymistä.”

Pieniä viikkokisoja järjestetään toki myös pubeissa. Kovin usein Harju ei niihin osallistu. Jos osallistuu, hän on joka tapauksessa aina autolla liikkeellä.

”Se kun on ainakin varmaa, ettei olut tee kenestäkään parempaa heittäjää”, Harju sanoo.

Harjun harjoittelu- ja kilpailuväline ei ole mikään mökkitikka. Kilpailuissa kilpailijat heittävät omilla tikoilla. Säännöt eivät rajaa tikkoja kovin tarkasti, joten kilpailijoiden heittovälineissä voi olla eroa niin profiilissa, pituudessa, painossa kuin myös taka- ja etupainotteisuudessa.

Etelä-Pohjanmaalta Teuvalta kotoisin oleva Harju on heittänyt tikkaa käytännössä koko ikänsä.

Laji tuli hänelle perheen kautta, koska se oli molempien vanhempien harrastus. Harjun äiti Jaana Varala edusti hänkin aikoinaan Suomea Eurooppa-cupissa. Nyt jo edesmenneelle isälle Jarmo Harjulle darts oli lähinnä sosiaalinen harrastus.

”Äiti heittää edelleen, mutta nyt hänkin on siirtynyt enemmän sosiaaliselle puolelle”, Harju naurahtaa.”

Harju muistelee olleensa noin kymmenenvuotias, kun hän kilpaili ensimmäisen kerran.

”Heti ekassa pelissä heitin täydet pisteet (180 pistettä) isääni vastaan. Se oli vielä ensimmäinen kerta ikinä, kun heitin täydet pisteet.”

Nuoruudessa Harjun harjoittelukaverina oli Suomen ykkösheittäjäksi kehittynyt, mutta sittemmin jo uransa päättänyt Jani Haavisto. Haaviston kanssa Harju heitti käytännössä joka päivä pari kolme tuntia. Viikonloput menivät kisoissa.

”Pohjat olen luonut silloin nuoruudessani”, Harju sanoo.

Raumalla HKScanilla työskentelevä perheellinen mies ei enää yllä samoihin heittomääriin kuin nuorena. Siitä huolimatta Harju on tehnyt nimenomaan parin viime vuoden aikana nousun maajoukkuetasolle.

”Perhe on tuonut perspektiiviä ja rentoutta heittämiseen. Darts ei ole enää niin tärkeää.”

SM-mitaleita Harju on voittanut 14. Junioreissa hän saavutti yhden MM-mitalinkin. Mitali mielessä mies lähtee myös Espanjaan.

Harju kokee kehittyneensä ennen kaikkea henkisellä puolella. Perheen, iän ja kokemuksen lisäksi siihen edesauttoi kilpailutoiminnan pakollinen pysäyttäminen pari vuotta sitten koronarajoitusten takia.

Kun kisat loppuivat, Harju alkoi miettiä, miten hän saisi kehitettyä omaa peliään, ja miten hän saisi kurottua eron maan huippuheittäjiin. Henkisen puolen harjoituttaminen oli hänen vastauksensa.

Ohjelmaan on tullut mielikuvaharjoittelua. Hän on myös osallistunut entisen kiekonheittäjän Sanna Kämäräisen henkisesti vahva urheilija -koulutuksiin.

”Olen opetellut hallitsemaan omaa mieltäni ja kroppaani sekä nostamaan tai laskemaan omaa vireystasoani tilanteen mukaan.”

”Henkisestä puolesta on tullut vahvuuteni. Pystyn suoriutumaan oikeissa kohdissa hyvin.”

Dartsissa eroa on vaikea tehdä tekniikassa tai välineillä. Pääkoppa ratkaisee. Harju myöntää, että jos heitto ei kulje, päässä pyörii kaikki maailman asiat.

”Tavoite on se, ettei ole mitään mielessä. Hyvässä flow-tilassa ei ymmärrä mistään mitään.”

Harjun perheessä darts-perinteet seuraavat. Mies tutustui ja myöhemmin lähentyi nakkilalaislähtöisen vaimonsa Maaritin kanssa nimenomaan darts-kilpailuissa.

Harjun vaimolle darts on samalla tavalla enemmän sosiaalinen harrastus kuin miehen isälle aikoinaan.

Kolmaskin darts-polvi on jo kasvamassa. Pariskunnan neljävuotiaan pojan Leevin päälaji on ehkä vielä sähly, tai sitten jääkiekko Kuparikiekon junioreissa. Tikatkin ovat toki tulleet jo tutuiksi.

Pojan huoneessa isän harjoittelukäyttöä varten oleva darts-taulu on turhan ylhäällä, mutta onneksi eteisestä löytyy taulu sopivammalta korkeudelta.

”Leevi on varmasti Suomen paras neljävuotias darts-heittäjä”, isä kehuu poikaansa.