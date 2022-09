Myös KOK:n urheilijakomission suomalaisjohtaja kannattaa Venäjän eristämisen jatkamista: ”Aika on sellainen, että suositusten on syytä pysyä voimassa.”

Pohjoismaiden olympiakomiteat vastustavat yhdessä venäläisten urheilijoiden päästämistä takaisin kansainvälisiin kilpailuihin.

Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin olympiakomiteat jättivät asiasta yhteisen julkilausuman. Olympiakomiteoiden edustajat pitivät kahden päivän kokouksen Oslossa.

Myös Grönlannin, Färsaarten ja Ahvenanmaan urheilujärjestöt seisovat julkilausuman takana.

Yhteisen kannanoton mukaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan rikkoo kansainvälistä lakia. Suomea paikalla edusti olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto.

”Olemme vahvasti kantamme takana. Nyt ei ole oikea aika harkita heidän [venäläisten] paluutaan”, kannanotossa sanotaan.

Myös kansainvälisen olympiakomitean urheilijakomission puheenjohtaja Emma Terho kannattaa venäläisten urheilijoiden ja Venäjän urheilun pitämästä edelleen kaiken kansainvälisen urheilutoiminnan ulkopuolella.

”KOK:n kanta on, että suositellaan, ettei venäläisiä kutsuta. Olen vahvasti sen kannan takana, mikä on helmikuussa tehty. Ei ole syytä sitä muuttaa. Aika on sellainen, että suositusten on syytä pysyä voimassa”, Terho sanoo HS:lle.