Entinen huippupikaluistelija Mika Poutala kärsi omana aikanaan huonoista olosuhteista ja haluaa nyt auttaa muita. Siksi hän kunnostaa ja huoltaa liikuntatiloja pääkaupunkiseudun urheiluakatemiassa Urheassa.

Talonmies, huoltopäällikkö, kiinteistön­hoitaja.

Entisellä pikaluistelijalla Mika Poutalalla on monta tehtävää pääkaupunkiseudun urheiluakatemiassa Urheassa.

Poutala tarjoutui vapaaehtoisesti kunnostamaan ja huoltamaan paikkoja Urheassa, joka hakee parhaillaan tehtävään huoltopäällikköä.

”En aio hakea sitä paikkaa. Olen henkeen ja vereen yrittäjä”, 39-vuotias Poutala sanoo HS:lle samalla kun kierrättää vieraitaan Urhean sokkeloissa, käytävissä ja portaikoissa.

”Askelia tulee päivässä yllättävän paljon, kun pitää mennä sinne sun tänne.”

Kymmenen vuotta valmisteilla ollut olympiavalmennuskeskus avattiin 1. elokuuta 2021. Poutalalla riittää uudisrakennuksessa hommia ennen kuin huoltopäällikön virka saadaan täytettyä.

Moni treenitila vaatii jatkuvaa huoltoa. Urhea ei ole pelkkä urheilijoiden arkiharjoittelun keskus, vaan siellä myös opiskellaan ja asutaan.

Varsinaisessa lajiharjoittelussa kampus tarjoaa puitteet koripalloon, rytmiseen voimisteluun, telinevoimisteluun, yleisurheiluun, painiin ja judoon.

”Mika on tosi nopea työmies”, kertoo miesten telinevoimistelun valmentaja Timo Holopainen.

Hän oli pyytänyt Poutalaa korjaamaan voimistelurekistä kiinnitysruuvia. Seuraavana päivänä Holopainen oli tullut näyttämään, mitä ruuvia hän tarkoitti, mutta Poutala oli ehtinyt sen jo korjata.

Mika Poutala tarkasti rekin kiinnityksiä Urhea-hallissa.

”Työni helpottaa urheilijan arkea. On kiva tehdä, kun näkee samalla urheilijoita. Oman urani aikana kärsin olosuhteista, ja nyt haluan auttaa muita”, Poutala sanoo.

Poutala on aina ollut kätevä käsistään. Puutyöt olivat yläasteella hänen lempiaineensa. Hän teki tunneilla sähkökitaran, vaikkei osaa soittaa sitä.

”Kitarasta tuli tosi hieno, se näyttää oikealta. Siitä homma lähti liikkeelle. Laitan paljon kotia kuntoon. Olen tehnyt matkan varrella viisi keittiötä ja seitsemän terassia. Nytkin on menossa terassiprojekti Hangossa. On kysyntää”, Poutala sanoo.

Mika Poutala ja kitara.

Youtubessa Poutala on pyörittänyt Isin Paja -nimistä rakennusohjelmaa, jossa hän näyttää rakentamista ja opastaa siinä.

Urheaan Poutala tarjoutui ensin tekemään varastoon hyllyt, kun asia tuli esille Suomen olympiakomitean hallituksessa, jonka jäsen hän on.

”Kun tulin Urheaan, täällä oli kaikki kulkuluvat kunnossa ja tarjottiin saman tien työsopimustakin. Siihen en lähtenyt, vaikka olen tehnyt hommia 40 tuntia viimeisen kuukauden aikana”, Poutala kertoo.

Varaston hyllyt hän teki ilmaiseksi mutta saa muusta työstä korvauksen.

”Haluan pitää tämän harrastuksena, tehdä ajoittain.”

Urheassa Poutalalla on käytössään työpaja, jossa on kaikki tarvittavat välineet. Työpäivä alkaa sillä, että hän kerää työntökärryyn korjausvälineitä ja alkaa kiertää hallia.

Myös kotonaan hänellä on iso arsenaali työkaluja.

”Olisi unelma, että saisin kotiinkin oman pajan. Nyt työkalut ovat autokatoksessa. Talvesta en vielä tiedä.”

” ”Sain elämään opit, joilla voin auttaa muita.”

Mika Poutala jäi täpärästi ilman mitalia vuonna 2018 olympiakisoissa Etelä-Koreassa.

Kilpaluistelun Poutala lopetti vuoden 2018 olympiakisojen jälkeen. Neljänsissä olympialuisteluissaan hän sijoittui 500 metrillä neljänneksi. Pronssimitali jäi vain kolmen sadasosan päähän.

Olympiamitali oli lähellä jo Vancouverissa 2010, kun hän oli 500 metrillä viides. Hänellä on yhä nimissään 500 metrin SE-aika 34,17, jonka hän luisteli Salt Lake Cityssä joulukuussa 2017.

”Kun muistelee uraa taaksepäin, näen sen superhienona kokemuksena. Sain paljon enemmän kuin osasin odottaa. Vaikken voittanut isoja kisoja, sain elämään opit, joilla voin auttaa muita”, Poutala kertoo.

”Urheilua opin arvostamaan vasta sitten, kun lopetin. Lopettamisen jälkeen havahduin siihen, miten urheilijat jaksavat treenata niin kurinalaisesti. Olin elänyt samalla tavalla pitkään, ja kun pääsin siitä ulos, tajusin, että elää voi paljon helpomminkin.”

” ”Urheilussa olin etuoikeutettu.”

”Oman urani aikana kärsin olosuhteista, ja nyt haluan auttaa muita”, Mika Poutala sanoo Urhean koripallokentällä.

Urheilu-uran jälkeen Poutalan leipätyönä on ollut puhuminen, luennointi ja mentorointi. Ennen koronapandemiaa hän reissasi puhekeikoilla pari kolme kertaa viikossa ympäri Suomea.

”Koronan aikana keikat vähenivät radikaalisesti. Korona vaikuttaa edelleen. Yritykset eivät uskalla järjestää tilaisuuksia oikein vieläkään.”

Puhekeikoilla Poutala haluaa auttaa ihmisiä näkemään omat mahdollisuutensa.

”Kerron, mitä valintoja tein urallani. Puhe menee paljon tunteiden tasolla. Avaan pettymyksiäni, tavoitteiden asettelua, hyvinvointia ja elämän arvoja. Moni on sanonut, ettei se ole perusjulkkiksen puhetta”, Poutala sanoo.

”Urheilussa olin etuoikeutettu. Sitä ei tajua siinä hetkessä, kun saa elää unelmaansa ja sillä vielä tienaa elantonsa.”

Poutala ja Pekka Koskela pitivät kaksistaan yllä Suomen pikaluistelumainetta lähes 20 vuotta. Myös Koskela lopetti vuonna 2018.

”Kymmenen vuotta menimme Pekan kanssa rinta rinnan. Jompikumpi meistä oli aina mitalitaistossa.”

Koska tulee seuraava Poutala tai Koskela?

”Se on kysymysmerkki. Nuorista ei vielä pysty sanomaan, vaikka he luistelisivat nopeampia aikoja kuin minä tai Pekka heidän ikäisenään. Hyvä uudistus on, että maajoukkue on vuokrannut Inzellistä asuntoja koko kaudeksi. Luistelijoilla on huippuolot.”

Inzellin pikaluisteluhalli on yksi Saksan ja Euroopan parhaista treenipaikoista.

Poutala harjoitteli ja asui urallaan paljon ulkomailla. Hän esimerkiksi muutti pitkäksi aikaa Kanadaan voidakseen harjoitella hyvissä oloissa.

Reissaaminen ja ulkomailla asuminen ovat yksi syy, miksi Poutala miettii tarkkaan kiinnostustaan urheilujohtamiseen, joka voisi olla yksi vaihtoehto tulevaisuudessa.

”Urheilujohtaminen kiinnostaa, mutta jarru päällä. Haluan olla perheeni kanssa Suomessa. Siksi en aktiivisesti pyri isoihin asemiin. Olympiakomitean hallituspaikalla olen oppinut arvostamaan ’toppa­takki­miesten’ töitä. Urheilijoiden ja pomojen välillä ei ole vastakkainasettelua.”

Espoon kunnallisvaltuustossa Poutala (kd) kokee saaneensa äänensä kuuluviin liikunta- ja tarkastuslautakunnissa.

”On ollut kiinnostavaa nähdä, miten kaupunki ja liikuntapuoli toimivat. Väitän, että entisenä urheilijana minua kuunnellaan ja voin tuoda mukaan urheilijan ajattelua”, Poutala sanoo ja lähtee kiristelemään ruuveja Urhean liikuntatiloissa.

Lue lisää: Lopussa tuli kiitos

Lue lisää: Pikaluistelija Mika Poutala kertoo lisää lopettamispäätöksestään HS:n haastattelussa – ”En miettinyt asiaa tunnekuohun vallassa”

Lue lisää: Mika Poutalan olympiaunelma mureni kolmeen sekunnin sadasosaan: ”Sitten katsoin tulostaululle, niin sitä en olisi halunnut nähdä koskaan”