Englanti hävisi Italialle, ja Unkari yllätti Saksan.

Englannin surkea vire sai jatkoa jalkapallon Kansojen liigassa, kun joukkue taipui Milanossa isäntäjoukkue Italialle 0–1. Italialaishyökkääjä Giacomo Raspadori ratkaisi viime vuoden EM-finalistien kohtaamisen Italian eduksi ja sysäsi Englannin samalla Kansojen liigan B-tasolle. Lohkovaihetta on jäljellä vielä yhden kierroksen verran.

Tällä kaudella Napolissa pelaava Raspadori, 22, ohitti upealla laukauksella Englannin maalivahdin Nick Popen, kun ottelua San Sirolla oli pelattu 68 peliminuuttia.

Gareth Southgaten valmentama nuorekas Englanti on noussut viime vuosina Euroopan ehdottomaan kärkikastiin, mutta tämän vuoden Kansojen liigassa joukkue on ollut tuuliajolla. Englanti on kerännyt viidestä ottelusta vain kaksi pistettä, ja kesäkuun otteluruuhkassa joukkue kärsi kotikentällään 0–4-nöyryytyksen Unkarille.

Unkari jatkaa sensaatiomaisesti A-liigan kolmoslohkon kärjessä, ja joukkue on enää tasapelin päässä ensi kesän finaaliturnauksesta. Italialaisen Marco Rossin valmennuksessa oleva Unkari kukisti vieraskentällä Saksan 1–0 kärkimiehensä Adam Szalain taidokkaalla kulmapotkuosumalla.

Kymmenen pistettä kerännyt Unkari sekä kahdeksassa pisteessä oleva Italia ratkaisevat lohkon voittajan, kun joukkueet ottavat yhteen maanantaina Budapestissa. Saksan mahdollisuudet lohkovoittoon kariutuivat Unkari-tappioon, sillä joukkue on kuudessa pisteessä.