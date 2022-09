Carlsenin ja yhdysvaltalaisen Hans Niemannin kohtaamiset ovat aiheuttaneet myrskyn šakkipiireissä.

Šakin supertähti Magnus Carlsen on saanut nuhtelut Kansainvälisestä šakkiliitolta Fideltä toiminnastaan yllättävän tappion jälkeen.

Carlsen hävisi 19-vuotiaalle yhdysvaltaiselle Hans Niemannille ja vetäytyi Grand Chess Tour -kiertueen turnauksesta St. Louisissa syyskuun alussa.

Carlsen liitti kryptiseen vetäytymisviestiinsä videopätkän jalkapallovalmentaja José Mourinhon klassikkohaastattelusta maaliskuulta 2014. Mourinhon Chelsea kärsi tuolloin 0–1-vierastappion Aston Villalle, eikä Mourinho suostunut puhumaan tuomaroinnista.

Viestin uskottiin vihjaavan, että Carlsen epäili Niemannin huijanneen. Niemann kielsi tämän, mutta myönsi aiemmin huijanneensa verkossa käydyissä otteluissa.

Tämän viikon maanantaina Carlsen ja Niemann kohtasivat verkossa pelatussa turnauksessa, mutta Carlsen luovutti ottelun avaussiirtojen jälkeen. Tempaus vaikutti protestilta Niemannin pelaamista kohtaan, sillä Carlsen pelasi muut ottelunsa ja on edennyt turnauksen finaaliin.

Kansainvälinen liitto Fide ei kuitenkaan katsonut hyvällä Carlsenin vihjailevaa toimintaa ja mielenosoitusmaisia luovutuksia.

”Uskomme vahvasti, että maailmanmestarin toimintaan liittyy moraalinen vastuu, sillä hän toimii lajin kansainvälisenä lähettiläänä”, Fiden tiedotteessa todetaan

”Hänen toimintansa vaikuttaa kanssapelaajien maineeseen ja urheilullisiin tuloksiin ja voi lopulta olla haitallista pelille. Uskomme, että tilanteen hoitamiseen olisi ollut parempia keinoja.”

Fide otti samalla vahvasti kantaa huijaamista vastaan.

”Jaamme hänen (Carlsen) huolen huijaamisen vaikutuksesta šakkiin. Fide on johtanut taistelua huijaamista vastaan jo vuosia, ja meillä on huijaamista kohtaan nollatoleranssi. On se sitten verkossa tai ’laudalla’, huijaaminen on huijaamista.”