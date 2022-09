Ruotsin hiihtomaajoukkue leireilee tulevan talven MM-maisemissa Slovenian Planicassa.

Ruotsin hiihtomaajoukkue on parhaillaan kauteen valmistavalla leirillä Slovenian Planicassa. Samalla on tarkoitus tutustua ensi vuoden MM-kisojen näyttämöön, mutta alkupäivät eivät ole sujuneet ihan suunnitelmien mukaan.

Ruotsalaislehdet Aftonbladet ja Expressen raportoivat epäonnisista ja erikoisistakin tapahtumista.

Surkeimmin on käynyt Sofia Erikssonille. Hän ei kuulu vielä maajoukkueeseen, mutta on saanut kutsun leirille ja tavoittelee paikkaa MM-kisajoukkueessa. Nyt haaveen tielle on kuitenkin tullut loukkaantuminen.

”Astuin huonosti. Luulin, että kyse olisi ollut nyrjähdyksestä, mutta kipu on enemmän jalassa kuin nilkassa. On riski, että vamma on luussa. En pysty varaamaan painoa jalalle. Lennän kotiin tänään”, Eriksson kertoi Aftonbladetille.

Anna Dyvik sen sijaan on selvinnyt vähemmällä, vaikka on saanut oman osansa kolhuista hänkin. Dyvik kaatui nimittäin saman päivän aikana kahdesti rullasuksilenkillä.

”Kaadun aina rullasuksilla”, hän totesi naurun säestämänä ja lähti juoksulenkille hiihdon sijaan.

Joukkueen noloimmasta mokasta on toistaiseksi vastannut Calle Halfvarsson, joka kiinnitti renkaan väärinpäin sukseen.

”Se jarruttaa, kun yritän päästä eteenpäin”, Halfvarsson kertoi.

Joukkuetoverit antoivat Halfvarssonin kuulla kömmähdyksestään, kun kaikkien pidempi lenkki viivästyi työkalujen odottamisen vuoksi.

Hiihdon MM-kisat järjestetään Planicassa 21. helmikuuta–5. maaliskuuta.