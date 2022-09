Kärppien nuoret maalivahdit ovat aloittaneet mainiosti, Leevi Meriläinen debytoi voitokkaasti.

Kolmen ottelun tappioputki rasitteenaan Tappara sai vihdoin lauantaina putken poikki, mutta helpolla ei 4–1-voitto tullut jääkiekkoliigassa Jukureista.

Vieraat johtivat ottelua Otto Mäkisen avauserän maalilla toisen erän viimeiselle minuutille saakka, mutta lopulta Kristian Tanus onnistui tasoittamaan.

Kolmannen erän alussa Tappara teki kaksi maalia, jälkimmäisen tuikkasi ottelussa yhteensä kuusi minuuttia väkivaltaisuudesta istunut Veli-Matti Savinainen vakiopaikaltaan.

”Se on roolini ylivoimalla, olla maalin edessä. Tuohimaa torjui kerran patjalla, mutta pääsin tuikkaamaan paluukiekosta maalin”, Savinainen tiivisti.

Toisessa erässä Savinainen sai 2+2 minuutin jäähyn oteltuaan Saku Forsblomia vastaan, päätöserässä taistelukaverina oli Pekka Jormakka. Kovin rajuja otteet eivät olleet, sen verran sopuisalla mielellä Jormakka ja Savinainen vaihtoivat kuulumisia Tampereen Areenan uumenissa ottelun jälkeen.

”Tuloksellisesti raskas viikko saatiin päätettyä voitolla. Tämän joukkueen voima on siinä, että käännämme ottelut voitoksi”, Savinainen korosti.

Liigan alla Kärppien kivikovan kokoonpanon mahdollisiksi heikoiksi lenkeiksi laskettiin 20-vuotiaat maalivahdit Joel Blomqvist ja Leevi Meriläinen.

Neljän sarjakierroksen jälkeen molemmat maalivahdit ovat päästäneet taakseen keskimäärin yhden kiekon ottelua kohden. Lauantaina Oulussa Meriläinen teki liigadebyyttinsä 4–1-voitolla HPK:ta vastaan.

”Tosi hyvin ovat pelanneet molemmat, ja siinä on ollut koko joukkueen helppo pelata. En ymmärrä tuollaisia puheita”, tehohyökkääjä Teemu Turunen kommentoi ennakkoarvioita.

Turunen itse on aloittanut uransa Kärpissä piste per peli -tahdilla (2+2). Hän on muodostanut oululaisten ehyimmän ketjun yhdessä keskushyökkääjä Peter Tiivolan ja Kasper Björkqvistin kanssa.

”Meillä on hyvä kenttä kasassa, ja on ollut tosi hyvä pelata heidän kanssaan. Olemme löytäneet siihen yhteisen sävelen.”

Vanhaa seuraansa HPK:ta vastaan Turunen pelasi vahvasti ja onnistui myös maalinteossa ottelun toisessa erässä.

Liigan tilastojen mukaan Turunen saa seuraavaan Kärppien peliin kultakypärän, jota on tähän mennessä kantanut puolustaja Tommi Kivistö.

”Ei sillä kypärällä ole mitään väliä. Joku sitä kantaa”, Turunen naurahti.

Turun Palloseura nappasi lauantaina viikon kolmannen voittonsa, kun joukkue voitti kotihallissaan Rauman Lukon jatkoajalle venyneessä ottelussa 2–1.

Voittomaalin laukoi puolustaja Teemu Kivihalme ajassa 61.04. TPS kuittasi näin raumalaisille viikontakaisen rökäletappionsa.

”Iso ja onnistunut kasvojen pesu viime viikon Rauman tappion jälkeen. Puolustukseen jäi vielä parannettavaa, mutta kokonaisuutena todella hyvä viikko ja mahtavat kahdeksan pistettä”, iloitsi TPS:n päävalmentaja Jussi Ahokas.

Kotijoukkueen ykkösketjun laituri Anthony Rech vei turkulaiset johtoon avauserän puolivälissä. Maali oli ranskalaiselle jo kauden viides osuma.

Lukko hallitsi jo toista erää, mutta vasta päätöserän puolivälin jälkeen vieraat onnistuivat ohittamaan TPS-vahti Lassi Lehtisen. Puolustaja Thomas Gregoiren upea laukaus toi raumalaiset tasoihin.

”Alku ei ollut ruusuinen, ja joukkue lämpeni hitaasti. Kova kamppailu, jossa olisi pitänyt saada kone aikaisemmin käyntiin”, harmitteli Lukon päävalmentaja Marko Virtanen.