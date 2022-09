Ruotsi on hävinnyt seitsemän viimeisimmästä yhdeksästä ottelustaan.

Ruotsin päävalmentajan Janne Anderssonin asema on noussut mediassa puheenaiheeksi, kun miesten maajoukkueelle tulee tappio toisensa perään.

Ruotsin miesten jalkapallomaajoukkue sai kylmää kyytiä lauantai-iltana Kansojen liigassa. Serbia voitti Ruotsin 4–1 ja länsinaapuri on vaarassa pudota B-liigasta C-liigaan.

Viimeisessä ottelussa Ruotsin on pakko voittaa Slovenia noustakseen ohi ja säilyttääkseen paikkansa. Tappiolla ja tasapelillä Ruotsi jää lohkojumboksi.

Samalla keskustelu maajoukkueen valmentajan Janne Anderssonin tulevaisuudesta joukkueen peräsimessä on käynnistynyt. Ruotsi ei päässyt Qatarin MM-kisoihin, kun jatkokarsinta tyssäsi Puolaan. Kansojen liiga mukaan lukien Ruotsi on hävinnyt seitsemän viimeisimmistä yhdeksästä ottelustaan.

Tappiot alkoivat MM-karsintalohkon lopusta, kun Georgia ja Espanja voittivat Ruotsin. Sen jälkeen jatkokarsinnassa tuli toinen kahdesta voitosta, kun Ruotsi kaatoi ennen Puola-tappiota Tšekin. Kansojen liigan viidestä ottelusta vain Slovenia-peli on päättynyt sinikeltaisten voittoon.

”Ensimmäisestä päivästä lähtien on ollut painetta, koska niin monia ihmisiä kiinnostaa, mitä teemme. Ruotsin maajoukkue kiinnostaa monia ihmisiä”, Andersson sanoi Expressenin mukaan.

”Mutta yleisesti ottaen koen oloni turvatuksi ja jatkamme taistelua kollegoideni kanssa.”

Andersson sanoi, että ei aio erota itse, ja ainakaan julkisesti sen paremmin pelaajat kuin liiton johtokaan eivät ole asettuneet valmentajaa vastaan.

Puolustaja Ludwig Augustinsson sanoi Serbia-tappion jälkeen, että Andersson on oikea mies valmentajaksi.

”Me pelaajat tiedämme, mitä meiltä halutaan kentällä, mutta emme onnistu siinä. Ei ole Jannen tehtävä voittaa kaksinkamppailuita meille”, Augustinsson sanoi.

Lohkon voitosta kamppailevat päätöskierroksella Serbia ja Norja, jotka kohtaavat lohkon toisessa ottelussa. Molemmilla on koossa kymmenen pistettä.

Slovenia on lohkossa kolmantena viidessä pisteessä, ja Ruotsi on onnistunut voittamaan vain yhden pelin. Neljäntenä olevalla Ruotsilla on kolme pistettä.

Kansojen liigan kuudes ja viimeinen ottelukierros alkaa sunnuntaina ja päättyy tiistaina. Jo ennen viimeisiä pelejä on varmistunut esimerkiksi Englannin putoaminen A-tasolta B-tasolle.

Lue lisää: Englannin Kansojen liigasta täysi katastrofi – putoaminen varmistui jo ennen viimeistä ottelua