HPK:n Mathias Trettnes taklasi Anttilaa pään alueelle lauantaina.

Marko Anttila on ollut voittamassa kahta maailmanmestaruutta ja yhtä olympiakultaa Leijonissa.

Oulun Kärpissä pelaava miesten jääkiekkomaajoukkueen monivuotinen kapteeni Marko Anttila joutui ruman taklauksen kohteeksi lauantain HPK-ottelussa, ja Liiga ilmoitti sunnuntaina tutkivansa taklauksen tarkemmin.

Kärpät johti ottelua pari minuuttia ennen päätössummeria lukemin 3–1, kun vieraiden Mathias Trettenes taklasi keskialueella kiekotonta Anttilaa. Trettenes tuli tilanteeseen niin sanotusti kuolleesta kulmasta, eikä Anttila pystynyt varautumaan mitenkään.

Norjalaishyökkääjä näytti osuvan taklauksellaan Anttilaa päähän, ja tilanteesta tuomittiin 5+20 minuutin jäähy. Kärpät iski ylivoimalla loppulukemiksi 4–1.

”Tilanne etenee Liigan kurinpitodelegaation käsittelyyn”, Liiga tiedotti myöhään lauantaina julkaisemansa videon yhteydessä.

Trettenes on pelannut tällä kaudella kuusi ottelua tehoilla 1+1. Anttilan saldo on sama, mutta pelattuja otteluita on vasta neljä.