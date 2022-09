Puolalaiset vastustajat mursivat kahdesti Heliövaaran brittiparin Lloyd Glasspoolin syötön. Ottelu ratkesi ikävään kaksoisvirheeseen

Harri Heliövaara ja Lloyd Glasspool hukkasivat voitonmahdollisuutensa britin kahteen syötönmenetykseen Metzin ATP-turnauksen loppuottelussa sunnuntaina. Puolan kaksikko Hugo Nys ja Jan Zielinski voitti loppuottelun kahdessa erässä lukemin 7–6 (7–5), 6–4.

Varsinkin toinen syötönmenetys kirpaisi, sillä se ratkesi Glasspoolin kaksoisvirheeseen.

”Finaalitappio tuntuu aina tappiolta, vaikka takana on hyvä viikko. Tappio harmittaa aina”, Heliövaara tunnusti turnauksen jälkeen.

”Toisaalta tämä oli tänä vuonna meille jo kuudes finaali ATP-tasolla, eikä sitä voi pitää huonona suorituksena.”

Heliövaara ja Glasspool aloittivat pelin takellellen. Glasspoolille tuli syötönmenetys heti ensimmäisellä vuorolla, ja Heliövaara sai pidettyä oman syöttönsä vain vaivoin.

”Vastustajat aloittivat ottelun terävästi. He lähtivät pelaamaan isolla riskillä lähelle rajaviivoja, mutta he onnistuivat siinä. He olivat hyvin pelinsä päällä heti alusta”, Heliövaara totesi.

”Puolalaiset olivat joka osa-alueella aavistuksen parempia, joten voitto kuuluikin nyt heille. Pääsimme peliin paremmin mukaan ensi erän lopussa, mutta siihenkin tilanteeseen vastustajalta löytyi muutama ekstra-ase lisää.”

Heliövaara ja Glasspool voittivat tällä kaudella Hampurin ATP500-turnauksen. Kaksikko odottaa myös hyvää loppukautta.

”Olemme positiivisella fiiliksellä. Pelaamme hyvin ja tuntuu, että joka kertaa mennään finaaleihin. Ei ole mitään syytä hätäillä, joten jatkamme samalla lailla”, Heliövaara kaavaili.

”Voittoja tulee varmasti jatkossakin.”

Heliövaara nousee Metzin tuloksella nelinpelin maailmanlistalla sijalle 14 ja Glasspool sijalle 20.

”Otetaan ilo irti uudesta ennätysrankingista”, Heliövaara lisäsi.