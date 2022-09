Noora Honkala sijoittui Lidingöloppetin 30 kilometrin kisassa neljänneksi. Seuraavaksi tähtäimessä on raastava 24 tunnin kilpailu.

Paremmin ultrajuoksijana tunnettu Noora Honkala teki viikonloppuna uuden aluevaltauksen.

Hän sijoittui neljänneksi maailman suurimmassa maastojuoksutapahtumassa Lidingöloppetissa. Tukholman kupeessa juostu 30 kilometrin kilpailu järjestettiin tänä vuonna jo 58. kerran.

”Huomasi, että kisalla oli pitkät perinteet ja sitä osataan arvostaa. Jokaisessa polun mutkassa oli kannustajia, ja kisassa oli osanottajia lapsesta vaariin”, Honkala kertoo puhelimitse kotoaan Kreikasta, jonne hän palasi sunnuntaina.

Naisten sarjan voitti kenialainen Sylvia Medugu ajalla 1.54.57. Eritreasta Ruotsiin muuttanut maastojuoksun EM-kolmonen Samrawit Mengsteab hävisi Medugulle 25 sekuntia. Lohjalaisen Honkalan aika oli 2.01.47.

”Juoksussa oli kova taso, kun se oli monelle kauden päätöskisa. Olen aiemmin vähän pelännyt maasto- ja polkujuoksuja, kun niissä voi mennä nilkka. En sano, ettenkö juoksisi maastossa vielä joskus uudestaan”, Honkala sanoo.

Turun Urheiluliiton Jaakko Kero voitti 50-vuotiaiden miesten 15 kilometriä. 70-vuotiaiden miesten 10 kilometrillä Suomi vei kaksoisvoiton: Solf IK:n Sune Träskelin voitti ja Kunto-Pirkkojen Jorma Ojen oli toinen.

Lidingöloppet on maailman suurin maastojuoksukisa.

Lidingöloppet kävi myös hyvästä treenistä Honkalan tuleviin koitoksiin. Lokakuun lopulla hän juoksee Kreikassa 24 tunnin kilpailun, jossa tarkoituksena on parantaa viiden vuoden takaista ennätystulosta.

Heinäkuussa 2017 hän juoksi Belfastissa vuorokaudessa 234 kilometriä ja 941 metriä. Se on myös Suomen ennätys.

”Olin silloin tavallaan vasta juoksu-urani alkuvaiheessa. Hienoa lähteä juoksemaan 24:ää tuntia, kun tietää olevansa hyvässä kunnossa.”

Naisten vuorokauden juoksun Euroopan ennätys on 261 kilometriä ja maailmanennätys 270 kilometriä.

Viime vuonna Honkala sijoittui kolmanneksi maailman arvostetuimmassa ultrajuoksuklassikossa Spartathlonissa, joka juostaan syys-lokakuun vaihteessa. Tänä vuonna hän ei juokse 250 kilometrin matkaa Ateenasta Spartaan.

”Sen sijaan harkinnassa on juosta jälleen Amalfin 54 kilometrin kisa joulukuussa. Viimeksi, kun voitin sen viime vuonna tosin sanoin, että eiköhän kolmas reittiennätys [3.51.04] jo riitä.”

Amalfi juostaan Italiassa rannikolta rannikolle Sorrentosta Positanoon.

”Tykkään, kun reitti on mäkinen ja nousua on 1 700 metriä. Kisa osuu sopivasti itsenäisyyspäivän aikoihin, jolloin on hauska juttu juhlia sitä ja kuunnella Maamme-laulua.”

Myös ensi kauden kilpailukalenteri alkaa hiljalleen hahmottua. Päätähtäin on joulukuussa 2023 Taipeissa juostava 24 tunnin MM-kilpailu.

”Tuleva lokakuun juoksu Kreikassa on hyvää valmistumista jo MM-kisaan, vaikka sinne on aikaa. Näkee, mitä pitää kehittää.”