Golfin Presidents cup on pelattu nyt 14 kertaa, joista Yhdysvallat on voittanut 12.

Yhdysvallat jatkoi voittokulkuaan golfin Presidents cupissa. Se voitti muun maailman joukkueen pistein 17,5–12,5 Quail Hollow Golf Clubin kentällä Pohjois-Carolinessa.

Kansainvälisessä joukkueessa oli pelaajia Australiasta, Etelä-Afrikasta, Etelä-Koreasta, Kanadasta, Chilestä, Japanista, Kolumbiasta, Intiasta ja Uudesta-Seelannista.

Presidents cupia on pelattu vuodesta 1994 alkaen. Neljästätoista cupista Yhdysvallat on voittanut 12, kansainvälinen joukkue yhden ja yksi on päättynyt tasan.

Presidents cup pelataan reikäpelinä ilman eurooppalaisia pelaajia, jotka pelaavat Ryder cupissa yhdysvaltalaisia miesgolfareita vastaan.

Yhdysvaltojen ykköspelaajaksi nousi Jordan Spieth, joka voitti kaikki viisi peliään. Nelinpeleissä Spieth voitti peliä Justin Thomasin parina.

Päätöspäivänä sunnuntaina Spieth voitti yksilöpeleissä australialaisen Cameron Davisin 4/3.

Kansainvälisen joukkueen kapteeni eteläafrikkalainen Trevor Immelman joutui rakentamaan joukkueensa monista vaihtoehdoista, koska hän ei voinut ottaa mukaan pelaajia Saudi-Arabian rahoittamalta LIV-kiertueelta.

LIV:n ammattilaiskiertueella pelaavat eivät myöskään pääse ensi vuoden Ryder cupiin, joka pelataan Marco Simonen kentällä Roomassa. Ruotsalainen Henrik Stenson joutui luopumaan Euroopan joukkueen kapteenin tehtävästä, kun hän liittyi LIViin.