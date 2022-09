Huuhkajien keskikentän taiturilla Glen Kamaralla, 26, on ollut parempiakin aikoja Glasgow Rangersissa kuin tämän kauden alku. Rangers on pelannut tällä kaudella toistaiseksi kahdeksan ottelua Skotlannin Valioliigassa, ja Kamara on pelannut vain kolmessa ja ollut kahdesti avauskokoonpanossa.

Hollantilainen Giovanni van Bronckhorst nimitettin Rangersin päävalmentajaksi kesken viime kauden viime marraskuussa sen jälkeen, kun Liverpool-legenda Steven Gerrardista tuli Aston Villan päävalmentaja.

Viime kaudella Kamara oli vielä säännöllisesti avauskokoonpanossa. Kamaran mukaan vaihteleva vastuu on yksinkertaisesti osa jalkapalloa.

”Päävalmentaja päättää joukkueen. Olen sitten vaihtopenkillä tai kentällä, täytän tehtäväni”, Kamara sanoi sunnuntaina Huuhkajien hotellilla Podgoricassa.

”Teen kovasti työtä, pitää vain jatkaa sitä”, Kamara sanoo ja hymyilee.

Hän tietää lausuvansa tyypillistä jalkapallopuhetta, joka ei kerro paljoakaan.

Onko tuo totuus?

”Joo, se on totuus.”

Tiedätkö, miksi et ole ollut avauksessa?

”Hyvä kysymys. Joskus tiedän, miksi en ole avauksessa. Olen puhunut hänen kanssaan joskus pelien jälkeen tai ennen peliä”, Kamara sanoo keskusteluistaan van Bronckhorstin kanssa.

”On tietenkin vaikeata pitää täysi itseluottamus, kun en pääse pelaamaan. En ole pelannut nyt niin monissa peleissä tai ollut avauksessa. Se ei ole ollut helppoa. Kuten sanoin, pitää jatkaa työntekoa, niin sitten kaikki on hyvin.”

Maanantaina Kamarasta kiersi taas siirtohuhuja Britannian jalkapallomediassa. Väitteiden mukaan Rangers olisi valmis kauppaamaan keskikenttäpelaajansa tammikuun siirtoaikana. Kesällä Skotlannin mediassa puolestaan uutisoitiin vahvistamattomia väitteitä, että Ranskan liigaseura Nice olisi kiinnostunut Kamarasta.

Siirtohuhuja Kamara ei halua kuitenkaan kommentoida millään tavalla. Hän sanoo olevansa nyt Rangersin pelaaja, kunnes toisin kerrotaan.

Kysymykseen tavoitteistaan hän vastaa, että ne eivät ole suuri salaisuus.

”Olen aina unelmoinut pelaamisesta Valioliigassa. Enkä ehkä pelkästään vain Valioliigassa pelaamisesta, vaan ylipäätään Top-5-liigoissa. Ne kaikki kiinnostavat minua. Katsotaan, mitä tapahtuu.”

Kamara on pelannut Rangersissa tammikuusta 2019 alkaen ja kirjannut itselleen seurassa lähes 170 ottelua eri kilpailuissa.

”Aikani Rangersissa on ollut hyvää. Seura on ollut hyvä minulle. Olen ollut siellä melkein neljä vuotta. Kuka tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ehkä pitää vain odottaa ja katsoa, mitä tapahtuu.”

Glen Kamara sanoo, että Rangersin edellinen päävalmentaja Steven Gerrard antoi hänelle paljon itseluottamusta.

Rangers pelasi hyvän viime kauden, joka huipentui paikkaan Eurooppa-liigan finaalissa. Eurooppa-liigan välierien toisessa osaottelussa Kamara teki voittomaaliksi jääneen 2–0-johto-osuman.

”Finaalipaikka oli valtava juttu seuralle ja faneille. Se oli jotain sellaista, mitä monet meistä pelaajista emme olleet kokeneet aiemmin. Se oli jotain uutta ja samalla hieman epätodellista. RB Leipzigin voittamisen jälkeen se iski tajuntaan, että olemme todellakin finaalissa. Ehkä sen tajusi kunnolla vasta muutama päivä myöhemmin.”

Finaalissa Rangers hävisi Eintracht Frankfurtille.

”Se oli ehdottomasti kokemus, mutta totta kai sitä haluaisi voittaa finaalin. Emme vain olleet tarpeeksi hyviä finaalipäivänä. Oli vaikea sulattaa sitä tulosta.”

Eurooppa-liigan finaalipaikka on yksi Kamaran Rangers-uran kohokohdista, mutta muitakin on.

”Ehdottomasti liigan voittaminen. Se oli kummallista aikaa koronan takia. Tietenkin cupin voittaminen oli myös kohokohta.”

Kamaran ura lähti viimeistään todelliseen nousuun syksyllä 2018, jolloin hänestä tuli avainpelaaja Huuhkajissa. Tähän päivään mennessä hän on ehtinyt pelata 46 maaottelua.

Glen Kamara harjoitteli Suomen maajoukkueen kanssa Podgoricassa päivä ennen Montenegro-ottelua.

”On aina mukavaa tulla maajoukkueeseen, ja aina mukavaa tulla Suomeen. Nautin joukkuekavereiden tapaamisesta. Ja pääsen nauttimaan myös suomalaisesta ruoasta. Joskus näen myös suomalaisia kavereitani, kun he tulevat peleihin.”

”Kymmenkunta lapsuuden kaveriani tuli peliin tällä kertaa.”

Kamara tunnetaan varautuneena ihmisenä, joka varjelee visusti yksityiselämäänsä julkisuudelta. Sen hän kertoo tällä kertaa, että hänellä ei ole vielä vaimoa tai perhettä.

”Ehdottomasti haluan oman perheen jokin päivä”, hän sanoo.

”Muu perheeni voi hyvin, ja kaikki ovat terveitä. Ei voi valittaa. Äitini oli katsomassa peliämme Helsingissä. Hänestä on mukavaa vierailla Suomessa. Hän rakastaa ruisleipää, jota hän ostaa aina ennen paluuta Lontooseen. Suklaata myös.”

Kamaran kahteen viime vuoteen on kuulunut upeiden kohokohtien lisäksi myös pelin iljettävä varjopuoli, jalkapallossa esiintyvä rasismi.

Viime vuoden keväällä Kamara joutui kammottavalla tavalla kokemaan rasismia kentällä Eurooppa-liigan ottelussa Slavia Prahaa vastaan. Nyt hän sanoo jättäneensä tapauksen taakseen.

”Se oli hyvin julkinen tapaus. Sellaisesta en pidä. Olen mennyt siitä eteenpäin kauan aikaa sitten.”