”Haju on kuin troolarissa” – Tapio Lehtisen veneen kansi täynnä lentokaloja

Jo kolme venettä on jättänyt matkan kesken Goloden Globe- yksinpurjehduskisassa. Amerikkalaiskippari Guy deBourin karilleajon syy selvisi: hän nukahti.

Jos Tapio Lehtinen olisi kalamies, hänellä ei olisi ravinnosta puutetta yksinpurjehduksen Gloden Globe -kilpailussa (GGR).

Lehtisen Asteria-veneen kansi on tuoreen raportin mukaan täynnä lentokaloja.

”Haju on kuin troolarissa”, Lehtinen viestitti suomalaisten radioamatöörien välityksellä.

Radioamatöörit pitävät Lehtiseen yhteyttä Finnlinesin Finnpulp -rahtialukseen meriaseman kautta. Yhteydestä vastasi jälleen yliperämies Mikael West, joka tuntee Lehtisen purjehduspiireistä.

Jos lentokaloista lähtenyttä hajua ei lasketa, Lehtisen purjehdustunnelmat olivat hyvät. Hän ohitti viikonloppuna Kap Verden saarivaltion läntisimmän saaren ohi ja näki korkeat kalliot kahden kilometrin päästä.

Viime viikolla kovassa tuulessa rikkoutuneen spinaakkerin tilalle suomalaiskippari oli nostanut ison asymmetrinen spinaakkerin ja purjehdus jatkuu optimaalisinta linjaa pitkin kohti Kapkaupunkia.

”Kerrankin oikea arpa osui isoissa arpajaisissa”, Lehtinen viittasi kilpailijoidensa huonoon tuulitilanteeseen idässä Afrikan rannikolla.

Lehtinen ja GGR-kisaa johtava britti Simon Curwen ohittivat Kap Verden länsipuolelta.

Tuulen nopeudeksi Lehtinen arvioi 6–7 solmua, runsaat kolme metriä sekunnissa ja vuorokausimatkakseen 153 merimailia, 283 kilometriä. Kisajärjestäjien seurannan mukaan vuorokausimatka on 145 merimailia, 268 kilometriä.

”Purjehdus on niin nautinnollista kuin se voi olla. Edellisen kisan ongelmiin verrattuna tähänastiset pikkuongelmat ovat kuin pisara meressä”, Lehtinen kertoi ja välitti isot kiitokset taustajoukoilleen.

Kun GGR-kisaa on takana reilut kolme viikkoa, kolme purjehtijaa on jättänyt leikin kesken. Tuorein keskeyttäjä on australialainen Mark Sinclair, joka pysähtyi Kanariansaarille.

Kanadalainen Edward Walentynowicz palasi lähtösatamaan Les Sables-d’Olonneen henkilökohtaisiin syihin vedoten. Yhdysvaltalainen Guy deBour ajoi veneensä karille Kanarialla. Syyksi paljastui nukahtaminen.

”Sitä osasin jo epäilläkin. Itse nukun veneessä paremmin kuin missään muualla. Ongelma on lähinnä heräämisessä”, Lehtinen sanoi.

Helsingin Sanomat seuraa GGR:n kisatapahtumia ja Tapio Lehtisen matkaa juttusarjassa lähdöstä maaliin. Kilpailun verkkosivut ja järjestäjien kisaseuranta löytyy täältä.