Aleksander Barkov ratkaisi voiton viimeisellä sekunnilla ja kehui Eetu Luostarisen taidon­näytettä: ”Häntä on todella hauska katsoa”

Florida Panthers kaatoi Nashville Predatorsin harjoitusottelussa.

Kapteeni Aleksander Barkov nousi Florida Panthersin sankariksi, kun joukkue kaatoi jääkiekon NHL:n harjoitusottelussa Nashville Predatorsin jatkoajan jälkeen maalein 4–3.

Barkov teki ottelun voittomaalin jatkoajan viimeisellä sekunnilla.

Suomalaispelaajat olivat ottelussa muutenkin hyvin esillä, sillä avausmaalin iski alivoimalla Eetu Luostarinen. Syöttöpisteet kirjattiin Barkoville ja puolustaja Santtu Kinnuselle. Kinnunen, 23, sai ottelussa tililleen myös toisen syöttöpisteen.

Luostarisen osuma oli varsin näyttävä, sillä hän ujutti kiekon ensin omien jalkojensa välistä ja nosti sen sitten yläkulmaan ohi

”Hän on erityinen pelaaja, jolla on taitoa tehdä tuollaisia maaleja. Häntä on todella hauska katsoa, ja olen iloinen, että saan nähdä tuota joka päivä”, Barkov kehui Luostarista Panthersin verkkosivuilla.

Nashvillen riveissä Juuso Pärssinen syötti yhden joukkueensa maaleista.