Irvingin mukaan rokottautumisehto tuntui ”uhkavaatimukselta”.

Koripallon NBA-seura Brooklyn Nets tarjosi tähtipelaajalleen Kyrie Irvingille pitkää ja rahakasta jatkosopimusta ennen viime kauden alkua, mutta koronarokottamaton takamies kieltäytyi tarjouksesta.

Irving kertoi Netsin mediatapahtumassa maanantaina, että sopimuksen edellytyksenä olisi ollut rokottautuminen koronavirusta vastaan.

”Jätin pöydälle neljän vuoden sopimuksen, jonka arvo oli sata miljoonaa ja jotakin, koska päätin olla ottamatta rokotteita. Minulle sanottiin, että ota tämä sopimus ja rokotteet. Jos en ota rokotteita, tulevaisuuteni liigassa ja joukkueessa on epävarma”, Irving sanoi ESPN:n mukaan.

Irving, 30, joutui olemaan viime kaudella maaliskuuhun asti sivussa Brooklynin kotiotteluista New Yorkin koronaprotokollan takia. Takamiehen nykyistä sopimusta on vielä yksi kausi jäljellä.

Irvingin mukaan rokottautumisehto tuntui ”uhkavaatimukselta”, mutta Netsin general manager Sean Marks kielsi asian.

”Emme antaneet mitään uhkavaatimusta. Kyse on siitä, että haluamme (joukkueeseen) ihmisiä, jotka ovat luotettavia, aina paikalla ja vastuullisia. Ei ole kyse vaatimuksesta ottaa rokote, se on henkilökohtainen valinta. Olen Kyrien puolella, ja hänellä on ollut oma oikeus asiaan”, Marks sanoi.

”Olemme iloisia, että Kyrie on taas joukkueen mukana, ja olen saanut sellaisen kuvan, että hän on sitoutunut joukkueeseen. Hän ymmärtää, että hänen on osoitettava sitoutumisensa saadakseen haluamansa sopimuksen.”

Nets ei ole suurista satsauksista huolimatta yltänyt viime vuosina pudotuspelimenestykseen. Supertähti Kevin Durant jatkaa Netsissä ensi kaudellakin, vaikka hän pyysi kesällä siirtoa uusiin ympyröihin.

NBA:n runkosarja alkaa 18. lokakuuta.