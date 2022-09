Qatar käskee diplomaatteja varus­mies­palvelukseen MM-kisojen takia: ”Suurin osa on täällä, koska heidän on pakko”

Qatar järjestää jalkapallon miesten MM-kisat ensimmäistä kertaa tämän vuoden lopussa.

Jalkapallon miesten MM-kisoja marras–joulukuussa isännöivä Qatar on kutsunut satoja siviilejä pakolliseen asepalvelukseen, kertoo uutistoimisto Reuters.

Reutersin mukaan tuoreiden varusmiesten on tarkoitus toimia erityisesti stadioneiden turvatarkastuksessa.

Asepalvelukseen on kutsuttu myös ihmisiä, jotka yleensä välttävät palvelukseen astumisen tarpeeksi tärkeäksi katsotun työnsä vuoksi. Määräys astua palvelukseen tuli Reutersin mukaan syyskuun alussa eli alle kolme kuukautta ennen MM-kisojen avauspotkua 20. marraskuuta.

”Suurin osa ihmisistä on täällä, koska heidän on pakko. He eivät halua joutua vaikeuksiin”, Reutersin lähde kommentoi.

Varusmiehet harjoittelevat Reutersin mukaan turvatarkastukseen liittyviä asioita kuten ruumiintarkastusta, jonojen hallintaa ja kiellettyjen aineiden ja tavaroiden etsimistä. Harjoituksiin kuuluu Reutersin lähteen mukaan myös tunnin mittainen marssiharjoitus.

Osa varusmiehiksi kutsututuista siviileistä on neljän kuukauden palkallisella vapaalla työstään maan avaininstituutioista, kuten valtion omistamasta energiayhtiöstä ja ulkoministeriöstä. Myös lukuisia diplomaatteja on kutsuttu kotiin väliaikaisesti, Reutersin lähde kertoo.

Varusmiesten koulutus tapahtuu viitenä päivänä viikossa. Heidät opetetaan kohtaamaan fanit ”positiivisella kehonkielellä, keskittymisellä ja hymyllä”.

Qatarin MM-kisastadioneita on rakennettu rahasta ja siirtotyöläisten hengestä välittämättä. Muidenkin järjestelyjen kanssa vaikuttaa yhä olevan tekemistä. Qatarissa on 2,8 miljoonaa asukasta, joista 380 000 on maan kansalaisia. MM-kisoihin odotetaan 1,2 jalkapallofania.

Esimakua järjestelyjen haasteista saatiin aiemmin syyskuussa, kun 80 000 katsojaa vetävä Lusailin stadion pakkautui lähes täyteen. Stadionilta lähteneet fanit joutuivat jonottamaan tuntikaupalla metroon, ja järjestäjiltä loppui vesi kesken tapahtuman.

MM-kisoja varten Qatar aikoo lieventää tiukkoja alkoholilakejaan ja sallia oluen tarjoilun stadionien läheisyydessä muutama tunti ennen ottelujen alkua.

Yleinen varusmiespalvelus on ollut Qatarissa voimassa nykymuodossaan vuodesta 2014 asti. 18–35-vuotiaat miehet harjoittelevat armeijan kanssa ainakin neljän kuukauden ajan. Velvollisuuden väistäminen voi johtaa vuoden vankilatuomioon ja 50 000 rialin eli noin 14 250 euron sakkoon.

Jalkapallon MM-kisat pelataan 20. marraskuuta–18. joulukuuta.