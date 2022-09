Ruusuvuori kohtasi Israelissa tutun pelaajan, jonka oli voittanut Yhdysvalloissa elokuussa.

Emil Ruusuvuori jatkaa toiselle kierrokselle Tel Avivin tenniksen ATP 250 -turnauksessa. Suomalaistähti otti helpon voiton Yhdysvaltain J.J. Wolfista 6–3, 6–2.

Ruusuvuori mursi Wolfin syötön viidesti ja hävisi omansa vain kerran. Ensimmäisen erän 2–2-tilanteesta lähtien Ruusuvuori lähti karkuteillä eikä katsonut sen jälkeen taakseen.

Wolf on pelannut vaihtelevasti haastajakiertueella ja välillä ATP-tasolla. Washingtonin turnauksessa hän eteni puolivälieriin ja US Openin grand slam -turnauksessa kolmennelle kierrokselle.

Hyvän US Openin menestyksen ansiosta Wolf sai rankkauksensa nostettua sijalle 73 ja on tällä viikolla 75. Ruusuvuoren rankkaus on sijalla 54.

Ruusuvuori ja Wolf, 23, ovat kohdanneet kerran aikaisemmin, kun Ruusuvuori otti melko vaivattoman voiton Cincinnatin mastersin ensimmäisellä kierroksella elokuun puolivälissä.