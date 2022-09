Casper Terho siirtyy pitkällä sopimuksella perinteiseen seuraan Belgiassa.

Miesten jalkapalloliigan HJK kertoi tiistaina, että tällä kaudella seuran runkopelaajistoon noussut laitahyökkääjä Casper Terho siirtyy Belgian pääsarjassa pelaavan brysseliläisseuran Saint-Gilloisen riveihin.

Kesäkuussa 19 vuotta täyttäneen Terhon sopimus on 3,5-vuotinen ja hän vaihtaa uuteen seuraansa tammikuussa. HJK mainitsi saavansa siirrosta "merkittävän siirtokorvauksen".

Terho pelasi kahdella viime kaudella yhteensä 15 liigaottelua ja viimeisteli noissa peleissä kahdesti. Tällä kaudella nuorukaisella on koossa 22 ottelua, joissa hän on tehnyt neljä maalia.

”Uusi seura on todella perinteikäs, ja sillä on pitkä historia. Uskon, että siirto on hyvä steppi oman urani kannalta. Lähden tekemään kovasti duunia ja taistelemaan peliajasta. Pyrin myös parantamaan itseäni pelaajana kokonaisvaltaisesti”, Terho kommentoi.