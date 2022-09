Okko Järvi on voittanut Kauhajoella mestaruuden ja nyt tuo oman osansa voittamisen kulttuuria Seagullsiin.

Seagullsin Okko Järvi on perjantaina alkavan Korisliigan mielenkiintoisimpia pelaajia. Järvi on älykäs kentällä ja upottaa parhaimmillaan kolmen pisteen heittoja koriin kuin liukuhihnalta.

Kaukoheittäjä Okko Järveä hymyilyttää vieläkin, kun hän muistelee Seagullsin kohtaamista Korisliigassa viime vuoden tammikuussa.

Karhubasketilla oli kotiottelu sarjaa johtanutta Seagullsia vastaan, ja kaikki amerikkalaisvahvistukset olivat loukkaantuneina. Kauhajoki sai otteluun pelkästään suomalaisista kootun kuuden pelaajan ryhmän.

Ottelusta tuli Okko Järven juhlaa. Hän ei käynyt vaihdossa kertaakaan ja linkosi 47 pistettä. Se on hänen ennätyksensä ja Korisliigan kaikkien aikojen kahdeksanneksi suurin pistesaalis.

”Jatkoin vain heittämistä, ja tuntui, että kaikki upposivat”, Järvi sanoo Korisliigan avauspelin alla.

”Kun katsoin ottelun jälkeen puhelinta, siellä oli jotain tuhat viestiä, tekstareissa ja somessa. Ja se kesti usean päivän.”

Nyt Järvi on Seagullsin pelaaja ja valmistautuu alkavaan kauteen Suomessa. Onneksi. Viime kausi Belgiassa oli painajainen, jota Järvi ei haluaisi muistella muttei myöskään unohda.

Järvi, 26, on pelannut Korisliigassa erinomaisia kausia. On mestaruus, hopeaa ja valinta Vuoden pelaajaksi. Nuorten maajoukkueessa hän pelasi EM-kisoissa yhtä aikaa Lauri Markkasen kanssa. Seuraava siirto ulkomaille oli luonnollista jatkumoa.

Näin Järvikin toivoi.

”Ajattelin, että Belgia ja Bryssel on täydellinen yhdistelmä ensimmäiseksi joukkueeksi ulkomailla.”

Phoenix Bryssel (nykyään Circus) ei ollut sikäläisen liigan suurimpia, vauraimpia tai vahvimpia joukkueita, mutta sillä oli historiansa. Pientä menestystäkin oli tullut joitakin vuosia aikaisemmin.

Järven elämä muuttui tammikuussa. Häneltä murtui nimetön oikeasta eli heittokädestä.

” ”Jos olisin kuntouttanut kättäni sillä aikataululla kuin Belgiassa sanottiin, en olisi koskaan kuntoutunut.”

Vamma vaati leikkausta, ja toipumisarvioksi lääkäri kertoi aluksi 6–8 viikkoa. Meni vähän aikaa, ja Järvi sai kuulla seuran työntekijältä – ei siis valmentajalta tai managerilta –, että hänen ei toivota palaavan kentälle enää samalla kaudella.

”Fysioterapeutti paljasti, kun oli mennyt sanomaan sen minun joukkuekaverilleni.”

Liikkuvuus ja voimat alkoivat kädessä ja leikatussa sormessa vahvistua, kun seuran lääkäri sanoi, että edessä olisi sittenkin vielä kaksi kuukautta toipumista. Kädellä ei myöskään saisi tehdä mitään.

Järvi alkoi epäillä, ettei kaikki tosiaankaan ole hyvin. Sormeaan hän ei epäillyt vaan seuraa ja lääkäriä.

”Soitin maajoukkueen lääkärille Aleksi Kallioniemelle, ja hän sanoi, että ’tämä haiskahtaa’.”

Kallioniemi ohjasi Järven suomalaiselle spesialistille jatkotutkimuksiin. Järvi ilmoitti seuralle, että lähtee omalla kustannuksellaan käymään Suomessa tutkituttamassa kättään.

”Suomalainen erikoislääkäri sanoi, että käsi on kunnossa. Jos olisin kuntouttanut kättäni sillä aikataululla kuin Belgiassa sanottiin, en olisi koskaan kuntoutunut.”

Joukkueen manageri tuli kertomaan, ettei Järvi saa harjoitella muun joukkueen mukana, vaikka tämä pystyi käymään salilla punttiharjoituksissa ja tekemään paljon muutakin.

”Olihan se ahdistavaa, kun ei tiennyt kehen luottaa”, Järvi sanoo ja kiittelee agenttiaan Jan Wielandia, joka toimi olkapäänä ja yritti painostaa seuraa.

Lauri Markkanen (14) ja Tomas Murphy (8) onnittelivat Okko Järveä korin tekemisestä nuorten EM-kilpailuissa vuonna 2016.

Pelaajat olivat Järven puolella, mutta se ei auttanut, kun seura pysyi kannassaan.

Järvi tietää tarkalleen, mistä kaikki alkoi ja johtui. Joukkueella oli edessään tärkeitä cup-otteluita juuri Järven loukkaantumisen aikoihin. Seura hankki tilalle korvaavan pelaajan ja kierrätti Järven palkan vakuutusyhtiön kautta.

Järvi yritti sanoa seurajohdolle, että hänen tilanteensa alkaa vaikuttaa vakuutuspetokselta, mutta seuran lääkäri ja johto eivät reagoineet.

Vasta Suomessa käynti, suomalaisen lääkärin tapaaminen ja agentin painostus palauttivat Järven takaisin pelikentille. Hän pääsi loppukaudesta pelaamaan, vaikka välit seuraan ja ennen kaikkea kehnosti toimineeseen manageriin olivat hyytävän viileät.

”Kukaan ei puhunut minulle, enkä minäkään ihan hirveästi ollut yhteydessä heihin. Tarvitsin uuden alun.”

” ”Kyllä pallo lähtee ilmaan, jos vapaata on.”

Henkisesti Järven talvi seurassa oli kuluttava ja raskas. Hän asui yksin suurkaupungissa ja purki energiaansa punttisaliharjoitteluun kahdesti päivässä. Lisäksi hän opiskeli vimmaisesti etänä liiketaloutta ammattikorkeakoulussa.

Järvi on suorittanut 1,5 vuodessa 2,5 vuoden opiskelut ja uskoo valmistuvansa ensi keväänä.

”Opiskelu oli tietynlainen pelastus. Koulu on muutenkin tosi hyvää vastapainoa. Jos olisin pelannut pleikkaa [Playstation] tai katsonut televisiota, olisivat ajatukset menneet koripalloon.”

Koripalloilija Okko Järven viime talvi meni piloille Brysselissä ja toivoo saavansa pelin rullaamaan uudessa ympäristössä.

Ei ihme, että Järvi on innoissaan uuden kauden alla. Seagullsia valmentaa Jussi Laakso, jonka Järvi tuntee ajalta, jolloin pelasi 14-vuotiaana Hongassa. Heidän taipaleensa ristesivät myös Kauhajoella, kun Laakso valmensi siellä. Suurin osa pelaajista on myös tuttuja.

On Laakson sinnikkyyden ja värväyksen tulosta, että Järvi päätyi Seagullsiin. Laakso soitteli jo talvella ja kyseli, olisiko Järvellä kiinnostusta tulla Helsinkiin pelaamaan.

”Okko on koko ajan ollut minun listoillani. Arvostan hänen pelitaitojaan aika korkealle. Paitsi, että hän on hyvä heittäjä, hän on älykäs pelaaja”, Laakso sanoo.

Järvi itse sanoo yrittävänsä monipuolistaa peliään jatkuvasti, vaikka heittäjänä hänet tunnetaan. Eipä silti, ei Järvi heittäjän leimaa halua riuhtaista irti itsestään.

”Kyllä pallo lähtee ilmaan, jos vapaata on.”

Susijengin heittokone Sasu Salin on joskus sanonut, että kolmosten heittäminen on siistiä.

”Pystyn samastumaan tähän. Se on ihan makeeta.”

Okko Järvi pääsi pelaamaan Korisliigan finaaleja Salossa kaudella 2016–2017. Välillä oli aikaa jopa tervehtiä faneja.

Korisliiga käynnistyy perjantaina 30. syyskuuta ottelulla Seagulls–Uudenkaupungin Korihait Töölön Kisahallissa kello 18.30. Ruutu-palvelu näyttää ottelun suorana.

Lauantain 1. lokakuuta kierros: Kouvot–KTP-Basket, Kobrat–Kauhajoki, Tapiolan Honka–Lahti Basket, Salon Vilpas–BC Nokia.