Ruotsi joutuu hakemaan vauhtia Kansojen liigan C-tasolta.

Pelaajat vakuuttivat luottoa päävalmentaja Janne Anderssoniin tiistai-iltana, kun Ruotsin katastrofi Kansojen liigassa oli varmistunut.

Ruotsi joutuu hakemaan Kansojen liigassa vauhtia C-tasolta, kun tasapeli Sloveniaa vastaan ei riittänyt nostamaan sitä lohkon kolmen parhaan joukkoon.

Esimerkiksi keskikenttäpelaaja Viktor Claesson sanoi, että ei pidä ajankohtaisena keskustella siitä, nauttiiko Andersson yhä luottamusta.

”Jos katsoo laajemmin, huomaa, että olemme pelanneet hänen alaisuudessaan EM-kisoissa ja MM-kisoissa, nyt olimme taas lähellä MM-kisoja. En usko, että keskustelu on ajankohtaista”, Claesson sanoi Aftonbladetille.

Kapteeni Victor Nilsson Lindelöf oli samoilla linjoilla.

”Meillä on täysi luottamus Janneen. Meillä on ollut vaikea jakso eikä vähiten Kansojen liigan lohkovaiheessa. Siitä puhutaan, mutta meillä kaikilla on valtavan suuri luottamus Janneen”, hän sanoi.

SVT:n asiantuntija Daniel Nannskog piti järkevänä jatkaa Anderssonilla eteenpäin.

”Se on hyvä ajatus, jos pelaajat luottavat häneen. Pitää tarkistaa, onko pelaajilla luottoa ja se on liiton tehtävä”, Nannskog sanoi.

Turhautuminen heikkoihin esityksiin paistoi esimerkiksi Tottenhamin keskikenttäpelaajan Dejan Kulusevskin haastattelussa. Expressen kertoo, että Kulusevski kuittasi tv-haastattelun käyttämällä 14 sanaa kolmessa kuullussa vastauksessaan. Lisäksi yksi lyhyt vastaus jäi tv-katsojilta kuulematta ääniongelmien takia.

Printtimedian edessä Kulusevski oli hieman puheliaampi, mutta maajoukkueen tulevaisuudesta puhuminen ei juuri kiinnostanut.

Kulusevskille todettiin C-liigan odottavan, jonka jälkeen puhe kääntyi seurajoukkueen kiireisiin.

”Ajattelen, että lauantaina on ottelu Arsenalia vastaan”, Kulusevski sanoi.

Myöhemmin Kulusevski kommentoi C-liigaa toteamalla sarjan haastavaksi, sillä edessä on pakkovoittoja, jotta reitti takaisin ylöspäin aukenisi.